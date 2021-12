Gdzie nie będzie prądu w mazowieckim 27.12? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Planowane wyłączenia prądu w mazowieckim

powiat grodziski

Jaktorów-Kolonia, ul. Generała Bema nr 1 - 10, ul. gen. Kleeberga nr 11 - 20

27.12 od godz. 10:00 do 14:00

Skuły, ul. Dębowa, ul. Ekologiczna

28.12 od godz. 8:00 do 16:00

Międzyborów, ul. Słowackiego, ul. Adama Mickiewicza, ul. Okrężna

29.12 od godz. 8:00 do 16:00

Budy-Grzybek, ul. Chełmońskiego

29.12 od godz. 10:00 do 14:00

Grodzisk Mazowiecki, ul. E. Plater, ul. Nowa od nr 1 do nr 10

28.12 od godz. 8:30 do 14:30

Milanówek, ul. Wiatraczna od nr 60 do nr 95,, ul. Poleska od nr 1 do nr 16

29.12 od godz. 8:30 do 14:30

Grodzisk Mazowiecki, Ulica Radziejowicka od nr 200 do nr 218, ul. J. Chełmońskiego od nr 2 do nr 10, Ulica Przesmyk

3.01 od godz. 8:30 do 14:30