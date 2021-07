Gdzie nie będzie prądu w mazowieckim 27.07? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Gdzie obecnie (27.07 7:08) nie ma prądu w mazowieckim?

powiat gostyniński

Ruda, od nr 18a – 26 od nr 1 – 18 , Śmietanki 57, od nr 27 – 31 od nr 31a – 49, Janików, nr domów od 126 – 128 + trzy nowe budynki bez numerów, Janików 104C lokale 12- 23, Obw.1 Janików Folwark od nr 1 do 30 Obw. 2 Psary od nr 74 do 78, Psary, Od nr 1do nr 26 Janików Folwark nr 7, Psary Działki cała miejscowość

27.07 od godz. 7:00 do 8:30

Planowane wyłączenia prądu w mazowieckim

powiat żyrardowski

Olszówka, ul. Lipowa, Zazdrość, nr 1 - 14

27.07 od godz. 8:00 do 16:00

Badów Górny, nr 1 - 3, ul. Graniczna, ul. Piekarska

28.07 od godz. 8:00 do 16:00