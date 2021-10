Gdzie nie będzie prądu w mazowieckim 26.10? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Gdzie można się spodziewać wyłączenia prądu w mazowieckim 26.10? Pokazujemy spis miejsc, w których planowany jest brak prądu w mazowieckim. Warto wiedzieć, kiedy i gdzie nastąpi wyłączenie prądu w twojej okolicy. Brak prądu w domu może być budzić irytację, dlatego dobrze jest na ten czas znaleźć sobie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną planowanych wyłączeń prądu są najczęściej modernizacje sieci oraz remonty lub budowy. Gdzie i kiedy nie będzie prądu?

Planowane wyłączenia prądu w mazowieckim powiat żyrardowski Mszczonów, ul. Piekarska nr 25 - 48, ul. Pułkownika Wincentego Wnuka, ul. Strzelców Kaniowskich nr 1 - 3, ul. Księdza Władysława Gołędowskiego nr 4

26.10 od godz. 8:00 do 10:00 Tartak Brzózki, ul. Piaskowa, ul. Kraski, ul. Leśna

26.10 od godz. 8:00 do 12:00 Adamów-Wieś, ul. Czerwonej Poziomki, ul. Szeroka

26.10 od godz. 10:00 do 14:00 Mszczonów, ul. Spokojna nr 1 - 20, ul. Szkolna nr 24 - 26, ul. Zacisze nr 4, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego nr 1 - 3

27.10 od godz. 8:00 do 10:00 powiat przysuski Stanisławów, nr 15 - 25

27.10 od godz. 8:00 do 15:00 Tartak, od 1 do 12

26.10 od godz. 8:30 do 12:30

powiat grodziski Henryszew, ul. Modrzewiowa

27.10 od godz. 8:00 do 14:00 Władków, ul. Jowisza, Kozerki, ul. Jowisza, Budy-Grzybek, ul. Alpejska, ul. Aleja Klonowa, ul. Aleja Kasztanowa, Chylice, ul. Alpejska, ul. Stanisławskiego

26.10 od godz. 7:00 do 9:00 Budy-Grzybek, ul. Alpejska, ul. Aleja Kasztanowa, ul. Aleja Klonowa, Chylice, ul. Alpejska, ul. Stanisławskiego, Kozerki, ul. Jowisza, Władków, ul. Jowisza

26.10 od godz. 17:00 do 19:00 Grodzisk Mazowiecki, ul. Szwedzka od nr 1 do nr 10C/2

28.10 od godz. 9:00 do 13:00 Grodzisk Mazowiecki, ul. G. Knapskiego, ul. Piaskowa, ul. Jelenia, ul. Baśniowa, ul. Czeska, ul. Tylna 20,21, ul. I. Krasickiego od nr 1 do nr 45

29.10 od godz. 9:00 do 13:00 powiat piaseczyński Chyliczki, ul. Władysława Jagiełły, Chylice, ul. Barbary Radziwiłłówny

28.10 od godz. 8:00 do 14:00

Czarny Las, ul. Miłorzębu 18 ,20,33,, ul. Forsycji 16,29, ul. Olchowa 5,11

27.10 od godz. 9:00 do 13:00 powiat radomski Boża Wola, Cegłów

29.10 od godz. 8:00 do 15:00 Wojsławice, od nr 30 do 36 i od nr 63 do 69;

26.10 od godz. 8:00 do 12:30 Młodocin Mniejszy, nr 47B do 58 ; Szkoła ; Kościół Rzymsko- Katolicki pw. św. Zofii ; Sklepy spożywcze ABC i Iwona ; Maszt Orange Polska S.A ; działki w k-ku Rożek ; sklep Chorten - Julian.

29.10 od godz. 8:00 do 14:30 Poręby, od 26 do 39

28.10 od godz. 8:00 do 12:00 Stawek, od 50 do 59, Mała Wieś, Kuflew, Kołacz, Jeruzal, 97,100 oraz działki 482,495, ul. Szkolna 20,22,22a,26,28,30,31,36,43 oraz działki 482,483,498,, ul. Żwirowa 4,6,10,12,14,18,24a oraz dzialki 494,510,518,, Waliska, od 1 do 23,25, od 28 do 32, Wola Stanisławowska, Podciernie, Huta Kuflewska, 9,16,24,27,37,63,65,73, oraz działki 398,427,431, Podskwarne, 94, 97 oraz działki 520 i 524,

29.10 od godz. 8:00 do 10:00

powiat grójecki Rudki, Rudki nr 5 - 22 , 48 - 53A , 125 ;, Mszadla Nowa, Mszadla Nowa nr 2

26.10 od godz. 8:00 do 13:00 Sadków Szlachecki, Sadków-Kolonia, Wola Grabska, Jeziórka, Jeziora, Śreniawa, Dąbrówka

28.10 od godz. 8:00 do 10:00 Sadków Szlachecki, Sadków-Kolonia, Wola Grabska, Jeziórka, Jeziora, Śreniawa, Dąbrówka

28.10 od godz. 16:30 do 19:00 Borzęcin, ulica Stołeczna 9

29.10 od godz. 9:00 do 13:00 powiat lipski Maruszów, Maruszów od nr 1 do nr 31, Walentynów, Walentynów od nr 81 do nr 100

26.10 od godz. 8:00 do 15:00

Sadkowice, Sadkowice Tryby od Nr domu 45A do Nr domu 79

29.10 od godz. 8:00 do 15:00 Stara Wieś, ul. Mickiewicza 1, ul. Fabryczna od 7 do 15 A

28.10 od godz. 9:00 do 13:00

powiat zwoleński Zwoleń, ul. Kilińskiego 31 do 54, ul. Traugutta 1 do 12, ul. Podłęczna 1 do 9, ul. Aleja Pokoju 28 do 59 MEDICA Warsztat

26.10 od godz. 8:00 do 14:00 powiat sierpecki Zalesie, Przęsławice, Nowina-Przęsławice, Kolonia Jurki, Wola Worowska, Worów, Załącze, Odrzywołek, Złota Góra, Uleniec

27.10 od godz. 9:00 do 11:00 Zamość

28.10 od godz. 10:00 do 14:00 powiat szydłowiecki Orońsko, dotyczy odbiorców zasilanych ze stacji: Orońsko 5; Orońsko 2; Kol.Orońsko 3; Kol. Orońsko 2; Kol.Orońsko 1;, Dobrut, dotyczy odbiorców zasilanych ze stacji: RSN Dobrut Wiatraki; Jędrzejewscy; Dobrut CPN; Dobrut 3; Dobrut 4; Dobrut 2; Dobrut 1; Dobrut Bar;, Wałsnów, dotyczy odbiorców zasilanych ze stacji: Wałsnów Wieś; Surdy; Rozmet; Hydrofornia;, Bąków, dotyczy odbiorców zasilanych ze stacji: Bąków 1; Bąków 2; Bąków 3;

26.10 od godz. 8:00 do 14:30

Radom Radom, ul. Kozienicka nr 43; 45 i 59 do 62;, ul. Gołębiowska od nr 63 do 126;

26.10 od godz. 8:00 do 16:00 powiat białobrzeski Szczyty, Mikówka

27.10 od godz. 8:00 do 15:00 Czarnocin, od nr 1 do 35;

28.10 od godz. 8:00 do 14:30 Sucha, ul. Piaskowa, ul. Sosnowa, ul. Leśna, ul. Bociania, ul. Szlachecka, ul. Świerkowa, ul. Kasztanowa, ul. Łąkowa, ul. Krótka, ul. Prosta

29.10 od godz. 8:00 do 14:30

powiat ostrołęcki Łęg Starościński, 47, 47A, 47B, 48, 49, 49A, 52, 53, 54, 55

26.10 od godz. 8:30 do 12:30 Kordowo, ul. Mieszka I od 1 do 11, ul. Bolesława Chrobrego, ul. Królewska 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 13, 14, 16, 18

26.10 od godz. 8:30 do 12:30

Antonia

26.10 od godz. 9:30 do 12:30 Drężek, od 1 do 4,7,8,9

27.10 od godz. 8:00 do 12:00 Drężek, 9,34,35,36,37,38

28.10 od godz. 8:00 do 12:00 Dzbądzek

28.10 od godz. 8:30 do 12:30 Myszyniec, ul. Poległych

29.10 od godz. 14:00 do 17:00 powiat płoński Michałowo

26.10 od godz. 8:30 do 12:30 Drozdowo

27.10 od godz. 8:00 do 12:00 Drozdowo

27.10 od godz. 11:00 do 15:00 powiat miński Kokoszki

26.10 od godz. 13:00 do 17:00 Sulejówek, ul. Miedziana od Chopina do Słowackiego, ul. Słowackiego 30 ,31, ul. Żelazna 22, ul. Chopina od Miedzianej do Łukasińskiego, ul. Dąbrowskiego od Chopina do Cmentarza, ul. Łukasińskiego od Chopina do Tetmajera, ul. Tetmajera od Łukasińskiego do Dąbrowskiego

26.10 od godz. 9:00 do 13:00

Mińsk Mazowiecki, ul. Andrzeja Struga od 1 do 21 działka 1185, ul. Stefana Batorego od 1 do 20,30b, ul. Kazimierza III Wielkiego 21, ul. Stefana Czarnieckiego 42, 44, 46, 50, 52, 54, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, ul. Stanisława Wigury od 1 do 60, działki 1113,5409, ul. Franciszka Żwirki od 1 do 18, od 14 do 26 parzyste i 36, 36a, 38, 50, 54, 56, 58, 60,, ul. Mikołaja Reja 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18,, ul. Kościelna 42, 42b, 44A

27.10 od godz. 9:00 do 13:00