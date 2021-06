Gdzie nie będzie prądu w mazowieckim 26.06? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Planowane wyłączenia prądu w mazowieckim

powiat żyrardowski

Łubno, ul. Piękna, ul. Słoneczna, ul. Główna

28.06 od godz. 8:00 do 15:00

Łubno, ul. Piękna, ul. Słoneczna, ul. Główna

29.06 od godz. 8:00 do 15:00

powiat lipski

Rzeczniów, Rzeczniów od Nr domu 18 do Nr domu 49 oraz Rzeczniów od Nr domu 54 do Nr domu 54A

30.06 od godz. 8:00 do 15:00

Przedmieście Dalsze, Przedmieście Dalsze od Nr domu 68 do Nr domu 121,, Dziurków, Dziurków od Nr domu 212 do Nr domu 215

2.07 od godz. 8:00 do 15:00

powiat garwoliński

Tomaszówka, Tomaszówka od Nr domu 1 do Nr domu 22, Poręba, Poręba od Nr domu 111 do Nr domu 135

1.07 od godz. 8:00 do 15:00