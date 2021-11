Gdzie nie będzie prądu w mazowieckim 25.11? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Gdzie obecnie (25.11 15:09) nie ma prądu w mazowieckim?

powiat grójecki

Wola Żyrowska, Żyrów, Żyrówek, Barcice Drwalewskie, Drwalewice, Ostrowiec, Drwalew, ul. Grójecka, ul. Szkolna, ul. Sosnowa

25.11 od godz. 10:00 do 16:00

powiat gostyniński

Ruda

25.11 od godz. 9:30 do 16:00

powiat warszawski zachodni

Strzyżew, nr 6A,6B, od nr 8 do 62 i od nr 108 do 127,, Zarzecz Łukowski, od nr 19 do 38, nr 56,57,58A,wieża Plus GSM i od nr 74 do 77,, 08A0778 (ZARZEC TARTAK), Kownatki, od nr 58 do 79 i Domy Leśniczówka

25.11 od godz. 11:30 do 15:30

powiat ostrowski

Jasienica, ul. Kolejowa, ul. Centralna, ul. Wąska, ul. Pożarowa, ul. Łąkowa, ul. Słoneczna, ul. Kościelna, ul. Szkolna, ul. Akacjowa, ul. Jana Długosza, ul. Końcowa, ul. Adama Mickiewicza, ul. Juliusza Słowackiego, ul. Tadeusza Kościuszki, Boczna.

25.11 od godz. 15:00 do 17:00