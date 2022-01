Gdzie nie będzie prądu w mazowieckim 25.01? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Planowane wyłączenia prądu w mazowieckim

powiat lipski

Sadkowice, Gacpary, Lutobory, Zabłocie, Przyłuski

26.01 od godz. 8:00 do 16:00

Pasztowa Wola, Pasztowa Wola od nr domu 3 do nr domu 28

27.01 od godz. 8:00 do 15:00

Wielgie, Wielgie nr 10 - 29 + sklep

28.01 od godz. 8:00 do 14:00

Kosów, Kosów Większy nr 75; 76 i od nr 36 do 36k;, Kończyce-Kolonia, Kończyce nr 11 do 31; Sklep;

26.01 od godz. 8:00 do 14:30

powiat garwoliński

Żelechów, ul. Żużlowa, ul. Deszczowa

26.01 od godz. 9:00 do 15:00

Garwolin, ul. Sławińska

26.01 od godz. 8:30 do 13:00

Ewelin, od 1 do 31

26.01 od godz. 9:00 do 13:30

Rębków, ul. Podsadowiec od 11 do 140, ul. Leśna od 1 do 9

27.01 od godz. 8:30 do 13:00