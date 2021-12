Gdzie nie będzie prądu w mazowieckim 24.12? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Gdzie mogą wystąpić wyłączenia prądu w mazowieckim 24.12? Przedstawiamy spis miejsc, w których planowane są wyłączenia prądu w ciągu najbliższych dni. Brak prądu może być irytujący, dlatego warto na ten czas znaleźć sobie odpowiednie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną wyłączenia prądu najczęściej są budowy, remonty oraz modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu wyłączenia prądu w mazowieckim. Gdzie i kiedy nie będzie prądu?

Planowane wyłączenia prądu w mazowieckim powiat grodziski Skuły, ul. Dębowa, ul. Ekologiczna

28.12 od godz. 8:00 do 16:00 Grodzisk Mazowiecki, ul. E. Plater, ul. Nowa od nr 1 do nr 10

28.12 od godz. 8:30 do 14:30 Milanówek, ul. Wiatraczna od nr 60 do nr 95,, ul. Poleska od nr 1 do nr 16

29.12 od godz. 8:30 do 14:30 powiat radomski Przyłęk, od 119A do 126A

28.12 od godz. 8:00 do 11:00 Lisów, Kolonia;

28.12 od godz. 8:00 do 14:30 Ruda Wielka, od nr 10 do do 15B;, Tomaszów, od nr 89A do 93A;, Dąbrówka Zabłotnia, nr 94;

28.12 od godz. 8:00 do 14:30 powiat zwoleński Zwoleń, ul. Armii Krajowej od 10 do 16 Skład Kowalczyk. Gaz

30.12 od godz. 8:00 do 10:00

Barycz Nowa, od 43 do 93 sklep

30.12 od godz. 10:00 do 13:00 powiat ostrołęcki Malinowo Stare, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26

28.12 od godz. 8:30 do 10:30 Malinowo Stare, od 1 do 25, 27, 27A

28.12 od godz. 11:00 do 13:00 Janochy, 1, 2, 3, 3A, 4, 4A, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

29.12 od godz. 8:00 do 12:00 Piski, ZK 10zE6669

29.12 od godz. 9:00 do 13:00 Borawe, od 121 do 153 oraz ZK1459, Gierwaty, 18, 20, 20A, 22

30.12 od godz. 8:00 do 11:00 Czerwin, ul. Długa od 1 do 8

30.12 od godz. 8:00 do 12:00 Borawe, 155, 160, 161, 161A, 161C, 161D, 161E

30.12 od godz. 11:30 do 14:30

Ostrołęka Ostrołęka, ul. Bolesława Prusa od 1 do 32, 33, 35, 37, 39, ul. Starowiejska 15

29.12 od godz. 8:00 do 12:00 powiat wyszkowski Łosinno

27.12 od godz. 9:00 do 13:00 Wyszków, ul. Zakręzie, ul. Jaśminowa, ul. Malinowa, ul. Wrzosowa, ul. Poziomkowa, ul. Rumiankowa

28.12 od godz. 8:00 do 10:00 Wyszków, ul. Kameralna

30.12 od godz. 9:00 do 13:00 powiat ostrowski Stare Lubiejewo, Szkoła ZS CKR.

27.12 od godz. 9:00 do 13:00 Jelenie

28.12 od godz. 8:00 do 12:00 powiat węgrowski Zgrzebichy

28.12 od godz. 8:00 do 12:00 Jugi

29.12 od godz. 8:00 do 12:00 powiat sokołowski Czaple-Kolonia

29.12 od godz. 9:00 do 13:00 Ostrówek, ul. abp. Zygmunta Felińskiego, ul. św. Faustyny, ul. Ogrodowa, ul. Środkowa, ul. Warszawska, ul. Sosnowa

31.12 od godz. 9:00 do 13:00

powiat kozienicki Grabów

29.12 od godz. 9:00 do 13:00 powiat garwoliński Starowola

30.12 od godz. 9:00 do 13:00 Lipówki, ul. Główna od numeru 72 do numeru 122, ul. Wodociągowa od numeru 2 do numeru 13

28.12 od godz. 8:30 do 12:30 Wola Starogrodzka, od numeru 81 do numeru 113A

29.12 od godz. 8:30 do 12:30 powiat miński Mińsk Mazowiecki, ul. Kolejowa od 1 do 27, 28, 29, 31,, ul. Licealna od 1 do 19, ul. Piękna od 9 do 28, ul. Siedlecka od 10 do 17 A, ul. Tartaczna od 10 do 50, ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 49, ul. Adama Asnyka od 1 do 15, ul. Bolesława Prusa od 2 do 21, ul. Florencja od 1 do 44, ul. Zofii Nałkowskiej od 2 do 8, ul. Michaliny Szczepankowskiej od 1 do 27, ul. Wenecka od 1 do 9, ul. Polowa od 1 do 7, ul. Graniczna od 35 do 44

27.12 od godz. 9:00 do 12:00

Legacz, od 29a do 33 działka 11, 14, 17

28.12 od godz. 8:00 do 11:00 Anielew, działki numer 46, 155,, ul. Leśna 22, 28, 29, 32, 35, 37, oraz działka 128,, ul. Sosnowa 34, 37,, ul. Akacjowa 19, 20,a,b,c 33, 35, 37, 41, 42, 43, 46,, ul. Dębowa, ul. Topolowa

28.12 od godz. 9:30 do 12:30 Legacz, od 21 do 29

28.12 od godz. 11:00 do 14:00 Głęboczyca, od 1 do 30 oraz działki 313, 699,, Brzozowica, 31a do 35a, 48

29.12 od godz. 9:00 do 13:00 Chobot, od nr 55 i 40 do nr 73 i 56, Szkoła Domki Nauczycielski

29.12 od godz. 9:00 do 13:00 Posiadały, 71, 73, 90, od 141 do 147, 151, 155, 159, 162, 167, 172, od 178 do 187, 191, 201, 205,, Siodło, 47

29.12 od godz. 9:30 do 13:30

Mrowiska, ul. Tatrzańska, ul. Złotych Gór, ul. Świętokrzyska, Jagodowa, Mrowiska od numeru 17 do Pomarańczowej

30.12 od godz. 0:00 do 0:00 powiat pruszkowski Olesin, ul. Stawowa od 14 do 22 parzyste, 31, 35, 39, 43, 47,, ul. Pałacowa 11,15,23,27,a,b,34,37,, ul. Długa 50, 59, 75 oraz działka 36, 78, ul. Nadrzeczna 16, 18, 20, 22, 24,, ul. Ekologiczna 9, 10, 13, 19, 23,, Cezarów, od 1 do 10,, Ostrów-Kania, 22, 22a,b,c, 23, 39,, Cięciwa, cała miejscowość.

29.12 od godz. 8:00 do 10:30 powiat pułtuski Wielgolas, ul. Cegielnia 1, 3, od 4 do 10 parzyste,

30.12 od godz. 8:30 do 12:00 Wielgolas, ul. Polna od 1 do 4,, ul. Nowowiejska 50, działka 585

30.12 od godz. 12:00 do 14:00

powiat otwocki Otwock, ul. Wronia Wronia 8, 9, 10, 11, 11a, 11b, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17a, 18, 19, 20, 21;, ul. Prosta 1, 2a, 3, 3a, 3c, 4, 4a, 6, 8;, ul. Zygmunta 11, ul. Olszowa 15, 15a, 17;, ul. Przewoska 15, Pazińskiego 24a

30.12 od godz. 9:00 do 12:00

powiat warszawski zachodni Bieniewice, ul. Strażacka, ul. Polowa, ul. Orzechowa, ul. Poziomkowa, ul. Słowicza, ul. Błońska 147,149,149A,151,153,153A,153B,155,163, Dębówka, od nr 23A do nr 34, 49D,49H

27.12 od godz. 9:00 do 13:30 Stare Faszczyce, od nr 24 do 35,82

28.12 od godz. 7:00 do 8:00 Płochocin, ul. Stołeczna od nr . 16,18,226,27,29, 39,41,43,51,53,56,57,59,61,67 do 83 ,102,103,114,117 od nr 123 do 133B,, ul. Poznańska nr 51, i od nr 327 do 560, Hotel, Michałówek, ul. Macieja Rataja od nr 1 do 2a, Gołaszew, ul. Gołaszewska 2,3,3A,15,17,, ul. Wspólna Wspólna 10,10A,47,49,48,, Koprki, ul. Nizinna Nizinna Sklep ABC, Sklep DUDI,, ul. Jaśminowa Jaśminowa 27 Bakoma

28.12 od godz. 8:30 do 14:30 Klaudyn, ul. Jana Stefaniego 15

28.12 od godz. 10:00 do 14:00 Stare Faszczyce, od nr 24 do 35,82

28.12 od godz. 15:00 do 16:00

Koprki, ul. Jaśminowa od nr 3 do nr 40, ul. Nizinna 62, Teren STUMP Hydrofornia

30.12 od godz. 7:00 do 8:00 Kampinos, ul. Niepodległości od nr 7 do nr 21,, ul. Dolna, ul. Wierzbowa, ul. księdza Kazimierza Skibniewskiego 1A,2,3

30.12 od godz. 8:30 do 14:30 Koprki, ul. Jaśminowa od nr 3 do nr 40, ul. Nizinna 62, Teren STUMP Hydrofornia

30.12 od godz. 16:00 do 17:00

powiat wołomiński Ząbki, ul. Szwoleżerów blok numer 129

27.12 od godz. 9:00 do 13:00 Wołomin, ul. Czwartaków od numeru 3 do numeru 24, ul. Lipiny Kąty od numeru 14A do numeru 46A

28.12 od godz. 8:00 do 12:00 powiat płocki Góra, Przepompownia Góra, ul. Pałacowa 42, ul. Rzeczna 1

29.12 od godz. 8:00 do 12:00

Skąd bierzemy informacje o wyłączeniach prądu? Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja Gdzie zgłosić brak prądu? Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu? Dostawcy energii elektrycznej często planują wyłączenia prądu z powodu: modernizacji sieci energetycznej

przyłączania nowej sieci energetycznej

konserwacji sieci transformatowej

remonty Pozostałe wyłączenia prądu Czasami może zdarzyć się tak, że brak prądu równa się awarii sieci energetycznej. Powodów może być wiele - uszkodzenia spowodowane przez człowieka, warunki pogodowe lub wybite bezpieczniki w instalacji domowej. Podajemy następujące przypadki: burza

powalone drzewo

silny wiatr

opady śniegu

szadź

kradzież przewodów przez złodzieja

wysiadanie bezpieczników

prace budowlane Co to jest prąd elektryczny? Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały i zmienny. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo. Czym się zająć, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu? gry planszowe

rozmowa z domownikami

segregowanie ubrań

porządki w szafie

sen

czytanie książek Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu? nie ma prądu w mieszkaniu - dobrze jest sprawdzić korki. Następnie warto sprawdzić, czy jest prąd na ulicy i na klatce

nie ma prądu na klatce schodowej - trzeba skontaktować się z administratorem budynku lub właścicielem

nie ma prądu w sąsiednich mieszkaniach i domach - trzeba kontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej Dobrze jest odpowiednio przygotować się na nagły brak prądu i mieć przygotowane na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwy w dostawie prądu mogą pojawić się w godzinach wieczornych.

