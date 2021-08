Gdzie nie będzie prądu w mazowieckim 24.08? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Planowane wyłączenia prądu w mazowieckim

powiat białobrzeski

Osuchów, ul. Mszczonowska nr 14 - 30, nr 56 - 60

24.08 od godz. 8:00 do 16:00

Stromiec, ul. Brzozowa, ul. Nowa, ul. Piaski, ul. Radomska, ul. Szkolna

25.08 od godz. 8:30 do 15:30

Stawiszyn, od nr 44 do 53;

27.08 od godz. 8:00 do 14:30

Dąbrówka, ul. Cicha, ul. Myśliwska, ul. Spokojna, ul. Borowikowa, ul. Jodłowa, ul. Wiosenna nr 11, ul. Pogorzelska od nr 23 i 42 A do Cichej

1.09 od godz. 9:00 do 13:00

powiat garwoliński

Żelechów, ul. Nad Rzeką, ul. Chełmońskiego

24.08 od godz. 8:00 do 15:00

Pilawa, ul. Królowej Jadwigi od numeru 11 do numeru 21, ul. Stefanii Sempołowskiej od numeru 1 do numeru 30, ul. Generała Henryka Dąbrowskiego od numeru 8 do numeru 21

24.08 od godz. 9:00 do 13:00