Gdzie nie będzie prądu w mazowieckim 24.01? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Forteczna 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 25, ul. Na Skarpie 2, ul. Chłodnia 1, 4, 8 24.01 od godz. 8:00 do 12:00

Dzięcioły Dalsze 24.01 od godz. 8:00 do 12:00

Niewiadoma, od nr 16 do nr 28, remiza OSP. 24.01 od godz. 8:00 do 12:00

Stoczek 24.01 od godz. 8:00 do 12:00

Gaworzyna, nr 46 do 64; Blok nr 59; 24.01 od godz. 8:00 do 11:30

Zbrosza Duża, Trzcianka, Wierzchowina 24.01 od godz. 8:00 do 17:00

Zawady, Zadębie 24.01 od godz. 8:00 do 14:00

Celinów, ul. Szczęśliwa od 3 do 10,, ul. Zorzy, ul. Bociania 14, ul. Tymiankowa 71, 77A 27.01 od godz. 8:00 do 11:00

Kozienice, ul. Wiślana, ul. Spokojna 27.01 od godz. 8:00 do 14:00

Budy Brankowskie, od nr 13 do 30; 26.01 od godz. 8:00 do 14:30

Przybyszew, ul. Gościniec, ul. Przybyszkowice 28.01 od godz. 8:00 do 14:00

Przybyszew, ul. Gościniec, ul. Przybyszkowice 27.01 od godz. 8:00 do 14:00

Osuchów, Osuchów Piaski od nr 114 do nr125 25.01 od godz. 11:00 do 14:00

Zakrzówek-Wieś, Zakrzówek Wieś nr 7B - 32 , Niedarczów Dolny Kolonia nr 17 - 18 + sklep 25.01 od godz. 8:00 do 11:00

powiat lipski

Wielgie, Wielgie nr 10 - 29 + sklep

28.01 od godz. 8:00 do 14:00

Kosów, Kosów Większy nr 75; 76 i od nr 36 do 36k;, Kończyce-Kolonia, Kończyce nr 11 do 31; Sklep;

26.01 od godz. 8:00 do 14:30

Pasieki

25.01 od godz. 11:00 do 15:00

powiat grójecki

Dębnowola, Klonowa Wola

25.01 od godz. 8:00 do 14:00

Dębnowola, Klonowa Wola

26.01 od godz. 8:00 do 14:00

powiat radomski

Dzierzkówek Nowy, od nr 1A do 12;, Huta Skaryszewska, od nr 39 do 44A;

24.01 od godz. 11:00 do 14:30

Cudnów, od nr 33 do 57;, Czarna Kolonia, od nr 1 do 6 i dz. 721/4;, Czarna Wieś, nr 37B;

25.01 od godz. 8:00 do 11:30