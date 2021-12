Gdzie nie będzie prądu w mazowieckim 23.12? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Planowane wyłączenia prądu w mazowieckim

powiat grodziski

Skuły, ul. Dębowa, ul. Ekologiczna

28.12 od godz. 8:00 do 16:00

Grodzisk Mazowiecki, ul. E. Plater, ul. Nowa od nr 1 do nr 10

28.12 od godz. 8:30 do 14:30

Milanówek, ul. Wiatraczna od nr 60 do nr 95,, ul. Poleska od nr 1 do nr 16

29.12 od godz. 8:30 do 14:30

powiat radomski

Przyłęk, od 119A do 126A

28.12 od godz. 8:00 do 11:00

Lisów, Kolonia;

28.12 od godz. 8:00 do 14:30

powiat zwoleński

Zwoleń, ul. Armii Krajowej od 10 do 16 Skład Kowalczyk. Gaz

30.12 od godz. 8:00 do 10:00

Barycz Nowa, od 43 do 93 sklep

30.12 od godz. 10:00 do 13:00

powiat ostrołęcki

Malinowo Stare, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26

28.12 od godz. 8:30 do 10:30