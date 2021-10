Gdzie nie będzie prądu w mazowieckim 23.10? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Gdzie obecnie (23.10 9:13) nie ma prądu w mazowieckim?

powiat płocki

Grabina, od nr 40 (ul Czumy) do Józefina oraz nr 3A-J, ul. Czarnuszki, Józefin, ul. Józefa Czumy, ul. Zgody od nr 15 do nr 37 A, ul. Pańska, ul. Szlachecka, Sulejówek, ul. Grabińska nr 62,80,prowizorka obok nr 80

23.10 od godz. 9:00 do 13:00

Planowane wyłączenia prądu w mazowieckim

powiat żyrardowski

Mszczonów, ul. Piekarska nr 25 - 48, ul. Pułkownika Wincentego Wnuka, ul. Strzelców Kaniowskich nr 1 - 3, ul. Księdza Władysława Gołędowskiego nr 4

26.10 od godz. 8:00 do 10:00

Tartak Brzózki, ul. Piaskowa, ul. Kraski, ul. Leśna

26.10 od godz. 8:00 do 12:00

Adamów-Wieś, ul. Czerwonej Poziomki, ul. Szeroka

26.10 od godz. 10:00 do 14:00