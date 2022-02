Gdzie nie będzie prądu w mazowieckim 23.02? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Gdzie obecnie (23.02 9:13) nie ma prądu w mazowieckim?

powiat grójecki

Stara Warka

23.02 od godz. 8:00 do 14:00

Alfonsowo

23.02 od godz. 8:00 do 15:00

Radom

Radom, ul. Wiktora Cymerysa-Kwiatkowskiego od nr 3 do 13 i od nr 10 do 38;, ul. Tadeusza Mazowieckiego nr 1;

23.02 od godz. 8:00 do 14:30

powiat ostrołęcki

Oborczyska, 18, 19, od 29 do 34, Zakład Opakowań

23.02 od godz. 8:00 do 11:00

Myszyniec-Koryta, od 44 do 54, Pełty, 3, Myszyniec Stary, od 1 do 38

23.02 od godz. 8:00 do 9:30

Kunin

23.02 od godz. 8:30 do 12:30

Czerwin, ZK 10zE8828

23.02 od godz. 9:00 do 13:00

powiat przasnyski

Skierkowizna, od 1 do 8, plebania, złącza kablowe

23.02 od godz. 8:00 do 10:00