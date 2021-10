Gdzie nie będzie prądu w mazowieckim 22.10? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Gdzie obecnie (22.10 9:09) nie ma prądu w mazowieckim?

powiat żyrardowski

Radziejowice, ul. Sienkiewicza nr 1 - 2, ul. Główna nr 1 - 20

22.10 od godz. 8:00 do 13:00

powiat mławski

Długokąty

22.10 od godz. 8:00 do 15:00

powiat gostyniński

Brzozówka, od 46 do 59

22.10 od godz. 8:30 do 12:30

powiat ostrołęcki

Brzozowa, 43

22.10 od godz. 8:30 do 12:30

powiat płoński

Szczawin

22.10 od godz. 9:00 do 13:00

powiat siedlecki

Bzów

22.10 od godz. 8:00 do 16:00

Bzów, (bez stacji transformatorowej Bzów 4 )

22.10 od godz. 8:00 do 16:00

powiat węgrowski

Adamów, ul. Kościelna od nr 58 do 84 i od nr 39 do 41, ul. Janusza Korczaka, ul. ks. Jerzego Popiełuszki, ul. Wincentego Witosa

22.10 od godz. 8:30 do 12:30