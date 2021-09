Gdzie nie będzie prądu w mazowieckim 22.09? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Gdzie obecnie (22.09 15:09) nie ma prądu w mazowieckim?

powiat białobrzeski

Osuchów, ul. Mszczonowska nr 7 - 26, nr 56 - 59

22.09 od godz. 8:00 do 16:00

powiat sochaczewski

Wesoła, ul. Mokra, ul. Śliska, ul. Słowicza, ul. Wspólna 97, ul. Długa od nr 70 do Mokrej + nr 76, 78, 82, 86 ;

22.09 od godz. 14:00 do 16:00

powiat pruszkowski

Komorów, ul. Nowowiejska, ul. Sportowa, ul. Okrężna, ul. 3 Maja od WKD do 34b i do 45,, ul. Stefana Żeromskiego, ul. Wiejska od 4 do 10,, ul. Jana III Sobieskiego 1, ul. Spacerowa, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego, ul. Juliusza Słowackiego, ul. Nadarzyńska, ul. Kredytowa, ul. Henryka Kotońskiego 5, ul. Jana Zamojskiego od 5 do 15 i od 6 do 18,, ul. Bolesława Prusa, Granica, ul. Gościnna od Okrężnej do nr 8 i 19, ul. Długa od 2 do 18 i od 3 do 19,, ul. Sabały Sabały od 23 do 33, ul. Heleny Modrzejewskiej od 2 do 10, ul. Jodłowa 2, ul. Szeroka 2, ul. Pruszkowska od 2 do 20 i od 5 do 15,, ul. Warszawska 3A, ul. Zofii Nałkowskiej

22.09 od godz. 13:30 do 17:30