Gdzie nie będzie prądu w mazowieckim 2.07? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Gdzie mogą wystąpić wyłączenia prądu w mazowieckim 2.07? Przedstawiamy spis miejsc, w których planowane są wyłączenia prądu w ciągu najbliższych dni. Brak prądu może być irytujący, dlatego warto na ten czas znaleźć sobie odpowiednie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną wyłączenia prądu najczęściej są budowy, remonty oraz modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu wyłączenia prądu w mazowieckim. Gdzie i kiedy nie będzie prądu?

Planowane wyłączenia prądu w mazowieckim powiat radomski Boża Wola, ul. Wiosenna, ul. Parkowa

2.07 od godz. 10:00 do 14:00 Niemianowice, od 10 do 17

2.07 od godz. 8:00 do 14:30 Skaryszew, ul. Bolesława Chrobrego od 1 do 18, ul. Radomska od 1 do 10, ul. Marii Skłodowskiej-Curie od 2 do 31

2.07 od godz. 8:00 do 14:00 Myśliszewice, od 1 do 20A, Groszowice, 108, od 266 do 272A, dz. 323/2, dz. 276, dz. 277, Szkoła Podstawowa

2.07 od godz. 8:00 do 11:30 Kowala-Duszocina, Kowalanka od nr. 7 do 24

2.07 od godz. 8:00 do 11:00 Wolanów, ul. Radomska, Kowalanka

2.07 od godz. 8:00 do 11:00 Młodocin Większy, od 7 do 70

2.07 od godz. 11:00 do 14:30

Myśliszewice, od 21 do 40A, Groszowice, 204c, 204d, 204e, 244, 264, 264a, 264b, 265, dz. 285/1

2.07 od godz. 11:30 do 14:30 Walentynów, od nr 73 do 110A;

5.07 od godz. 8:00 do 10:30 Sadków, od nr 71 do 105A;

5.07 od godz. 8:00 do 11:30 Owadów, od nr 32 do 68 A i od nr 128 do 135; Szkoła;

5.07 od godz. 8:00 do 14:30 Zakrzew-Kolonia, od nr 53 do 91;

5.07 od godz. 11:00 do 14:30 Chomentów-Szczygieł, dz. 7; 284/2; 320;, Grabina, dz. 320;

5.07 od godz. 11:00 do 14:30 Siczki, od nr 13 do 15; Sklep i Siczki nr 5;

6.07 od godz. 8:00 do 14:30 Owadów, od 32 do 53 i od nr 131 do 135; Szkoła;

6.07 od godz. 8:00 do 14:30

Wrzos, od 22 do 37;

6.07 od godz. 8:00 do 11:00 Rzeczków-Kolonia, od nr 11 do 23;

6.07 od godz. 8:00 do 11:30 Wrzos, od 38 do 48;

6.07 od godz. 11:00 do 14:30 Rzeczków-Kolonia, nr 25-42, dz. 77/2; 81; 609/1;

6.07 od godz. 11:00 do 14:30 Dąbrówka Podłężna, od 56 do 63 oraz 67, Dworek;

7.07 od godz. 8:00 do 11:00 Urbanów

7.07 od godz. 8:00 do 14:30 Siczki, od nr 20 do 26A i od nr 52 do 55;, ul. Storczykowa, ul. Dębowa

7.07 od godz. 8:00 do 14:30 Skaryszew, ul. Partyzantów od nr 11 do 21 i od nr 24 do 44;

7.07 od godz. 8:00 do 14:30 Gulin, nr 1-5D;, Taczówek nr 12-21,34-36;

7.07 od godz. 11:00 do 14:30

Skaryszew, ul. Ignacego Krasickiego od nr 11 do 19;, ul. Partyzantów nr 28; 34; 40A;

8.07 od godz. 8:00 do 14:30 Mleczków, ul. Cerekiewska nr 33;, ul. Jana Pawła II od nr 10 do 62;, Zdziechów, od nr 26A do 37;stacja paliw, warsztat sam., Milejowice, ul. Kwiatowa od nr 2 do 15;, ul. Radomska od nr 114 do 120;, Nieczatów, nr 32c; Karo;

8.07 od godz. 11:00 do 14:30 Niemianowice, od nr 10 do 25; dz. 104/12; Wytwórnia Szamb;

8.07 od godz. 11:30 do 14:30 Maryno, od nr 20 do 44;, Marcelów, nr 20;

9.07 od godz. 8:00 do 13:00 Maryno, od nr 45 do 72;

9.07 od godz. 8:00 do 13:00 Skaryszew, ul. Cicha od nr 1 do 17;

9.07 od godz. 8:00 do 14:30

Laski, ul. 3 Maja 3-go Maja dz.40/542 CENTERTEL MASZT

5.07 od godz. 8:00 do 12:00 Janów, ul. gen. Władysława Andersa 70, 72, 74, 75, 75A, 76, 77, ul. Pohulanka 103, 97, 109, 111, 115, 117, 119,, Stare Babice, ul. Zielona 3, 5

6.07 od godz. 9:00 do 13:00 powiat grodziski Budy Zosine, ul. Armii Krajowej nr 1 - 20

6.07 od godz. 10:00 do 14:00 Henryszew, ul. Topolowa nr 135 - 145

7.07 od godz. 0:00 do 0:00 Milanówek, ul. Żukowska, ul. Kwiatowa, ul. Wąska, ul. Ignacego Kraszewskiego, ul. Macierzanki, ul. Tadeusza Kościuszki, ul. Wojska Polskiego, ul. Pusta, ul. Leonida Teligi, ul. Ciasna, ul. Klonowa, ul. Skromna, ul. Daleka, ul. Pewna, ul. Północna, Żuków

2.07 od godz. 9:00 do 13:00

Książenice, ul. Taneczna

2.07 od godz. 9:00 do 13:00 Milanówek, ul. Brwinowska od 43 do 55, 56 A,B, 60 A B C D

5.07 od godz. 9:00 do 13:00 Grodzisk Mazowiecki, ul. Sportowa

7.07 od godz. 8:00 do 12:00 Grodzisk Mazowiecki, ul. J. Chełmońskiego od 11 do 21E i od 14 do 56, ul. J. Fałata 1,2,3, ul. A. Fredry 3, ul. T. Makowskiego

7.07 od godz. 9:00 do 13:00 Grodzisk Mazowiecki, ul. Okrężna, ul. Zacisze, ul. Wileńska, ul. Paryska, ul. Prosta, ul. Nadarzyńska, ul. Olsztyńska, ul. Augustowska, ul. Płocka, ul. Lubelska, ul. Szczęsna, ul. Kijowska od stacji do Litewskiej, ul. Łowicka, ul. Sieradzka, ul. Białostocka, Kady, ul. F. Kucharskiego, ul. Mazowiecka, ul. Okólna, ul. Okólna od ul. Kaprys do nr 14; Swapol SKR, ul. Kaprys

8.07 od godz. 8:00 do 12:00

Radonie, Radonie Jednostka Wojskowa

8.07 od godz. 9:00 do 13:00 Opypy, ul. Mazowiecka, ul. Letnia, ul. Polnych Kwiatów, ul. Paprociowa, ul. Polnej Róży, ul. Jałowcowa, ul. Szyszkowa, ul. Ziołowa, ul. Jemiołowa, ul. Polnych Kwiatów, ul. Oliwkowa, ul. Morwowa, ul. Cytrynowa, ul. Kokosowa, ul. Agrestowa, ul. Jabłoniowa, ul. Gruszowa, ul. Śliwowa, ul. Daktylowa, ul. gen. Z. Gilewicza, ul. Chabrowa, ul. Figowa, ul. Wiosenna, ul. Jesienna, Książenice, ul. Sosnowa, ul. Azaliowa Hotel CYPRUS, ul. Roztocze

9.07 od godz. 8:00 do 12:00 powiat płocki Stare Budy, ul. Zielona, Sade Budy, ul. Leśna, ul. Wrzosowa

9.07 od godz. 10:00 do 14:00 Przykory, nr 4, 5A,7, 9A,10,10A,11,12., od nr 13 do nr 29.

2.07 od godz. 9:00 do 13:00 powiat lipski Przedmieście Dalsze, Przedmieście Dalsze od Nr domu 68 do Nr domu 121,, Dziurków, Dziurków od Nr domu 212 do Nr domu 215

2.07 od godz. 8:00 do 15:00

powiat grójecki Łaszczyn, Tomczyce, Załuski

2.07 od godz. 8:00 do 12:00 Bełek, Świdrygały

5.07 od godz. 8:00 do 18:00 Zofiówka, Błędów, ul. Stary Rynek, Fabianów

5.07 od godz. 8:00 do 13:00 Ignaców

6.07 od godz. 8:00 do 13:00 Ignaców

7.07 od godz. 8:00 do 13:00 Ługowice

8.07 od godz. 8:00 do 13:00 Żdżary

9.07 od godz. 8:00 do 13:00 Mogielnica, ul. Dziarnowska, ul. Henryka Sienkiewicza, ul. Polna, ul. Rudna Droga

13.07 od godz. 8:00 do 13:00 Mogielnica, ul. Dziarnowska, ul. Henryka Sienkiewicza, ul. Przejazd, ul. Rynek, ul. Szkolna

14.07 od godz. 8:00 do 13:00

Oleśnik

15.07 od godz. 8:00 do 13:00 Zofiówka, Oleśnik

16.07 od godz. 8:00 do 13:00 Błogosław, Chodnów

19.07 od godz. 8:00 do 13:00

Otaląż

20.07 od godz. 8:00 do 13:00 Promnik, Żdżary

21.07 od godz. 8:00 do 13:00 Rokitnica

22.07 od godz. 8:00 do 13:00 Rokitnica, Żdżary

23.07 od godz. 8:00 do 13:00 Błędów, ul. Parkowa, Julianów

26.07 od godz. 8:00 do 13:00 Stryków

28.07 od godz. 8:00 do 13:00 Żdżary, Stare Żdżary

29.07 od godz. 8:00 do 13:00 Mogielnica, ul. Przylesie

30.07 od godz. 8:00 do 13:00 Żdżary, od nr 56 do 72;

8.07 od godz. 8:00 do 14:30 Żdżary, od 1 do 6;, Stare Żdżary

9.07 od godz. 8:00 do 14:30 powiat sierpecki Zalesie, Stolniki

27.07 od godz. 8:00 do 13:00 Zalesie

7.07 od godz. 8:00 do 12:00 powiat sochaczewski Zakrzew, od nr. 1 do 16;, Natalin, od nr. 13 do 31B;, Podlesie Mleczkowskie, nr: 28, 29, 34 - 35;, Mleczków, ul. Jana Pawła II od nr. 174 do 210 i nr: 79, 111;

5.07 od godz. 8:00 do 11:00

Śladów, Przęsławice, Nowa Wieś-Śladów

5.07 od godz. 9:00 do 16:30 powiat kozienicki Małęczyn, ul. Radomska od nr 15 do 56; dz. 325;, ul. Szkolna nr 69; 66; 62; dz. 221/13; Szkoła; Przedszkole;, ul. Makowska nr 48 - sklep; Hydrofornia;

5.07 od godz. 11:30 do 14:30 Małęczyn, ul. Księdza Ignacego Ziembickiego od nr 20 do 50 i od 46 do 131; dz. 629;

6.07 od godz. 8:00 do 11:30

Małęczyn, ul. Bankowa od nr 1 do 62;, ul. Szkolna od nr 4 do 44;, ul. Księdza Ignacego Ziembickiego nr 6;, ul. Lubelska nr 34; 36; 68; 70; 168;, nr 13; dz. 181/1; dz. 182/1; dz. 182/2; dz. 22/5; dz. 134/4; obw. Wiśniewski;

6.07 od godz. 11:30 do 14:30 Małęczyn, ul. Kościelna od nr 17 do 73; dz. 502;, ul. Makowska od nr 16 do 21A;, ul. Działkowa nr 32;

8.07 od godz. 8:00 do 11:30

Dziecinów, od numeru 1 do numeru 84

6.07 od godz. 9:00 do 13:00 powiat białobrzeski Łukaszów

6.07 od godz. 8:00 do 14:30 Kozłów, od nr 70 do 95A; dz. 666; dz. 667; dz. 616/4; dz. 650/1;Szkoła;

7.07 od godz. 8:00 do 11:30 Kozłów, od nr 40 do 71; dz. 196/194; Kozłów 66 Usługi tartaczne i 66A;

7.07 od godz. 11:30 do 14:30 Brzeźce, ul. Główna, ul. Potoczek, ul. Ptasia, ul. Piaskowa, ul. Bociania, ul. Żytnia, ul. Piliczna, ul. Flisacka, ul. Jałowcowa, ul. Piękna, ul. Polna, ul. Cicha, ul. Rodzinna, ul. Relaksowa, ul. Spokojna, ul. Dojazdowa, ul. Leśna, ul. Parkowa, ul. Nowa

14.07 od godz. 8:00 do 15:00 Dąbrówka

2.07 od godz. 8:30 do 12:30 powiat szydłowiecki Guzów, nr 1-20,46;, Guzów-Kolonia, sklep, kaplica;

8.07 od godz. 8:00 do 11:00

powiat ostrołęcki Laskowiec, ul. Mazurska numery domów: 21, 23, ul. Nowa numery domów: od 1 do 39, ul. Słoneczna numery domów: 70, 72, ul. Sosnowa numery domów: od 1 do 21, ul. Grzybowa numery domów: od 1 do 8, ul. Energetyczna numer domu: 14

2.07 od godz. 8:00 do 12:00

Susk Stary, numery domów: od 31 do 33

5.07 od godz. 8:00 do 12:00 Żerań Mały, numery domów: 2 i 3 (Bar Koziołek), 24B, 24D, 26, 27, 28.

5.07 od godz. 8:00 do 12:00 Żerań Mały, numery domów: 4, 5, 5A, 6, 7, 8, 8A, 9, 9A, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 20A, 21, 22, 23, 24, 25A, 25

5.07 od godz. 12:00 do 14:00

Łęg Przedmiejski, numery domów: od 8 do 18,, ul. Wrzosowa, ul. Grafitowa numery domów: 17, 19, 23

6.07 od godz. 8:00 do 12:00 Kadzidło, ul. 1 Maja, ul. Batalionów Chłopskich, ul. Kopernika, ul. Stacha Konwy, ul. Regionalna, ul. Targowa numery domów: od 1 do 31, ul. Kościuszki numery domów: 45, 51, 53

6.07 od godz. 9:00 do 13:00 Łęg Przedmiejski, ul. Ostrołęcka numery domów: 2, 4, 6, ul. Olszynowa, ul. Jabłoniowa

6.07 od godz. 11:00 do 15:00 Kordowo, ul. Bolesława Chrobrego, ul. Królewska numery domów: od 1 do 18, ul. Mieszka I numery domów: od 9 do 14

7.07 od godz. 8:00 do 12:00 Filochy, numery domów: od 1 do 13 (cała wieś)

7.07 od godz. 9:00 do 13:00 Kadzidło, ul. Batalionów Chłopskich, ul. Kopernika, ul. Regionalna, ul. Targowa numery domów: od 1 do 31, ul. Kościuszki numery domów: 45, 51, 53

7.07 od godz. 9:00 do 13:00

Przytuły Nowe, od 8 do 19

8.07 od godz. 8:00 do 11:30 Przytuły Nowe, od 1 do 8A

8.07 od godz. 8:00 do 11:30

Kadzidło, ul. Fryderyka Chopina od 1 do 13, ul. Wincentego Witosa 2, ul. Tatarska 114, ul. Kompozytorów 1,3,5,7,16,18,22, ul. Zygmunta Padlewskiego 20

8.07 od godz. 8:30 do 12:30 Brzeźno

8.07 od godz. 9:00 do 13:00 Piątkowizna, od 24 do 34

8.07 od godz. 9:00 do 13:00 Łątczyn, od 52 do 58 i 102

8.07 od godz. 12:00 do 14:30 Kadzidło, ul. Tatarska 15, zk0153, ul. Kompozytorów 2,4,10,14, ul. Karola Szymanowskiego 5,7, ul. Heleny Modrzejewskiej 1

9.07 od godz. 8:30 do 12:30 powiat żuromiński Kruszewo

6.07 od godz. 9:00 do 13:00 Kruszewo

7.07 od godz. 9:00 do 13:00

Ostrołęka Ostrołęka, ul. Bolesława Prusa od 1 do 39, ul. Starowiejska 15

9.07 od godz. 8:00 do 12:00 Siedlce Siedlce, ul. Młynarska 16

2.07 od godz. 9:00 do 13:00 Siedlce, ul. Młynarska 20 - kl. nr 1 mieszkania od 46 do 68

2.07 od godz. 9:30 do 13:30 powiat ostrowski Klimonty, od nr 25 do nr 38, ZK nr 4481 i 06z10708

5.07 od godz. 9:00 do 13:00 Kałęczyn, ul. Znajoma

6.07 od godz. 8:00 do 9:00 Kałęczyn, ul. Znajoma

6.07 od godz. 18:00 do 20:00 powiat siedlecki Ozorów, nr: 22, 26, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 50, 54, 60, 61, 63, 64, 67, 75, 77, 79 83, sklep ABC.

6.07 od godz. 9:00 do 13:00

Błogoszcz, ul. Wspólna nr 4, 6, 8, 10, 20. ZK 06z09363, ZK 06z10572.

6.07 od godz. 9:00 do 13:00

Stok Lacki, ul. Promienna nr 3, 4, 8, 10, 17, 22, 23, Przepompownia, ZK nr 3372

7.07 od godz. 9:00 do 13:00 Strusy, nr 48, 49, 50, ZK nr 06z05078, ZK nr 06z07285

8.07 od godz. 9:00 do 13:00 powiat węgrowski Grabiny

2.07 od godz. 8:00 do 12:00 Skarżyn, Józefy

2.07 od godz. 9:00 do 13:00 Sadowne, ul. Mazowiecka, ul. Łochowska

5.07 od godz. 8:00 do 12:00 Stare Lipki, nr 42-58.

6.07 od godz. 8:00 do 15:00 Brzeźnik, od 16 do 19, od 21 do 35

8.07 od godz. 9:00 do 13:00 Wola Korytnicka, od numeru 9 do numeru 38

9.07 od godz. 8:30 do 12:30

powiat sokołowski Sterdyń, ul. Seroczyńska

2.07 od godz. 8:00 do 12:00 Sokołów Podlaski, ul. Działkowa 1,3, 3A piekarnia Rzemiosło.

2.07 od godz. 9:00 do 13:00 Seroczyn-Kolonia

2.07 od godz. 10:00 do 14:00 Skrzeszew, nr 181,183,185,193,195,197,199.

5.07 od godz. 8:30 do 12:30 Toczyski Średnie

6.07 od godz. 8:30 do 12:30 Toczyski Podborne

6.07 od godz. 12:00 do 15:00 Jakubiki, Kolonie.

7.07 od godz. 8:00 do 15:00 Nieciecz-Dwór, od nr 2 do nr 16.

7.07 od godz. 8:00 do 12:00 Nieciecz Włościańska, od nr 39 do 57, od nr 100 do 124.

7.07 od godz. 8:30 do 12:30 Błonie Małe

8.07 od godz. 8:30 do 12:30 Sokołów Podlaski, ul. Żołnierzy Niezłomnych 5 i 7.

8.07 od godz. 9:00 do 13:00

Stelągi

8.07 od godz. 12:00 do 13:00

Kosów Lacki, ul. Młynarska nr 9-46.

9.07 od godz. 8:00 do 12:00 Sokołów Podlaski, ul. Boczna 9,11., ul. Pogodna 9-9D; 7E; 7F.

9.07 od godz. 11:00 do 14:00 Ostrówek, ul. Leśna 10, 11, 12, 13, 14, 16, 24, 24A, 25, 26, 1., ul. Lachmana 24,38, 40, 42,53, 55 ., ul. Dębowa 1., ul. Piotra Skargi 6., ul. Koczorowskiej 37, 38, 40,41, 42, 44,45, 45A, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56,60, 62, 64, 66, 70, 70A., ul. Lipcowa 54, 1 odb. bez numeru., ul. Leśna 24, 24A, 25, 26, 1. Caritas, ul. Waryńskiego, ul. Zamknięta, ul. Traugutta, ul. Lipcowa 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15,19, 21, 22, 23, 24, 25,26, 27, 29, 38, 40, 42, 44, 46 oraz odb. bez numerów., ul. Koczorowskiej 1,4, 5, 5A, 6, 8, 10, 12,14, 15, 17, 18, 18A, 19, 21 do 29, 31, 33, 34, 36., ul. Kolejowa 30, 32, 34, 36, 38, 40, 46, 50, 54,79, 81, 83, 89, 91, 97, 99, 103, 107, 111, 11A, 115, 117, 119, 121, 123., ul. Polna 1, 3., ul. Kościuszki 1 do 10, 41, ZK 1.17A, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 38, 39., ul. Miła 1 do 10., ul. Projektowana 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 22.

29.07 od godz. 9:00 do 13:00

powiat wołomiński Wólka Kozłowska, nr 4,4b.n.; 4.b.n.;Tartak., Konary, od nr 1 do nr 21, nr 34.

2.07 od godz. 9:00 do 13:00 Ślężany, również Letnisko., Kowalicha, również Letnisko, Działki, Ludwinów., Ludwinów, Józefów

6.07 od godz. 8:00 do 9:00

Wujówka

6.07 od godz. 8:00 do 12:00 Ślężany, ul. Wiejska

6.07 od godz. 9:00 do 13:00 Ślężany, również Letnisko., Kowalicha, również Letnisko, Działki, Ludwinów., Ludwinów, Józefów

6.07 od godz. 15:00 do 17:00 Ślężany, ul. Lipowa od 9 do 14.

9.07 od godz. 10:00 do 14:00 Czubajowizna, 36, Nowe Ręczaje, od 3 do 71A, działki 509, 547, 612

8.07 od godz. 9:00 do 13:00 Ząbki, ul. Tulipanowa 30, ul. Różana numery parzyste, ul. Bratnia, ul. Sasanki od Szwoleżerów do nr 10, ul. Saperów, ul. Czołgistów od Szwoleżerów do nr 4, ul. Władysława Reymonta od Szwoleżerów do Andersena i nr 28, ul. Kwiatowa od nr 5C do Andersena, ul. Szwoleżerów od Ułańskiej do Różanej, ul. Miła, ul. Skrajna 1, 1A, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 24A, 21, Ogródki Działkowe, ul. Ułańska, ul. Powstańców 1, 3, 3A, ul. Józefa Piłsudskiego 93A, 95, 95A, 95B, 95C, 95D, 97, 97A, 97B, 99, 148, 152,154, 156, 176, 176A, 113, 113A-F, ul. Wspólna

2.07 od godz. 9:00 do 13:00

Stary Dybów, ul. Ułańska 27,34, 30, 21, 26, 19, 17, 22, 20, 15, 18, 16, 11, 10, 8, 7, 1, 12

5.07 od godz. 9:00 do 13:00 Marki, ul. Pomnikowa 21, 36, 34, 32, 35, 32B, 33, 32A, 29, 30, 27, 28, 28C, 28B, 26A, 25, 26, 24, 23, 24A, 22, 20, 20A, 18, 16, 19, 10B, 10, 40, 38, 41, 42, 39, 43, 45, 44, 46, 48, 50, 51, ul. Karola Kurpińskiego 1, ul. Napoleona 22, 6, 4, ul. Grunwaldzka 34, 32, 30, 28, 22, ul. Cypriana Norwida 12, 12A, 13, 14A, 15, 16, 17, 21, 23, 25, 27, 29, ul. Chocimska 17, 15, 16, 14, 19, 18, 21, 20, 23, 25, 22, ul. Szczepowa 1, 3, 4, 5, 6, ul. Stokrotki 2, 7, 12, 5, 3, 1, 4, 6, al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 143A, 143B, 143, 182C, ul. Kasztanowa 1, 5, 19A, 19, 17, 15, 13, 11, 9, 21, ul. Harcerska

5.07 od godz. 9:00 do 13:00

powiat wyszkowski Trzcianka, 192A, 193 do 211, 215, 216 oraz odbiorcy bez numerów 179 do 192 ZK 11z2197.

5.07 od godz. 9:00 do 13:00 Blochy

14.07 od godz. 10:00 do 14:00 powiat otwocki Józefów, Ludwinów

6.07 od godz. 7:00 do 8:00 Józefów, Ludwinów

6.07 od godz. 8:00 do 15:00 Józefów, Ludwinów

6.07 od godz. 15:00 do 17:00 Glinianka, ul. Napoleońska od Wrzosowej do Czarnówki, Czarnówka, ul. Brzozy

2.07 od godz. 9:00 do 13:00 Emów, ul. Wiązowska od nr 12 do 40, ul. Sosnowa od nr 44/68 i od 11/33, Józefów, ul. Wiązowska od nr 83 do Rolniczej + 106, ul. Rolnicza, ul. Dworkowa, ul. Klimatyczna, ul. Mieni 2,4,9,17A

5.07 od godz. 8:00 do 10:00 Władzin, 47, 54a, 61, działki 601, 639, 642

5.07 od godz. 9:00 do 13:00

Emów, ul. Wiązowska od nr 12 do 40, ul. Sosnowa od nr 44/68 i od 11/33, Józefów, ul. Wiązowska od nr 83 do Rolniczej + 106, ul. Rolnicza, ul. Dworkowa, ul. Klimatyczna, ul. Mieni 2,4,9,17A

5.07 od godz. 15:00 do 17:00 Otwock, ul. Stefana Okrzei od nr 1 do Jodłowej, ul. Jodłowa od Okrzei do nr 14/19, ul. Waleriana Łukasińskiego od 2 do 26, ul. Braniewska 2 ,4, ul. Bracka od Okrzei do nr 12, ul. Chełmska 1,3,4,5,13 a, ul. Białołęcka 12 , 13, ul. Turystyczna 38, ul. Kąpielowa od 1 do 7, ul. Rysia, ul. Wiślana

7.07 od godz. 9:00 do 13:00 Stefanówka, ul. Żurawia od Boryszewskiej do nr 47

8.07 od godz. 9:00 do 13:00

Władzin, od 55 do 60, 78, 80, 81, Wola Sufczyńska, 52, 53, 54, 55, 56

9.07 od godz. 9:00 do 13:00

Gadka, GDKiA Gadka MOP

9.07 od godz. 9:00 do 12:00 Glinianka, ul. Łąkowa 2 , 4

9.07 od godz. 9:00 do 13:00 powiat pułtuski Kruczy Borek, Borsuki-Gajówka, Borsuki-Kolonia

7.07 od godz. 9:00 do 13:00 Kamionna

9.07 od godz. 8:00 do 12:00 Kamionna, ul. Szkolna

9.07 od godz. 8:00 do 12:00 Wielgolas, ul. Cegielnia 1, 3, od 4 do 10 parzyste, ul. Polna Polna od 1 do 4,, ul. Nowowiejska 50, działka 585

7.07 od godz. 9:00 do 13:00 powiat gostyniński Marianów

8.07 od godz. 8:00 do 12:00 Moczydła, 5a, 6a, 8a, 10a, od 35 do 39, działki 204, 295, Aleksandrów, 24a, 24b, 25, 49a, 52, od 55 do 58, działki 497, 508

2.07 od godz. 8:30 do 10:30

Nowa Wieś, od numeru 9 A do 17,, Piorunów, od numeru 18 do 24, Żaby, 76, 76 B, 77, Bramki, ul. Malownicza, ul. Łódzka, ul. Milenijna, ul. Calineczki, Dom Pomocy Społecznej, Maszt Telekomunikacyjny,

5.07 od godz. 9:00 do 13:00 powiat miński Gęsianka, od 1 do 8

2.07 od godz. 9:00 do 13:00 Kiczki Pierwsze, 81, 85, 86, 87, 88 od 150 do 175, Kiczki Drugie, 2, od 29 do 32a, od 200 do 212

2.07 od godz. 9:00 do 13:00 Pełczanka, 2, od 12 do 15, 27, 29, od 32 do 37, 41,46,47,50,52, od 54 do 64, 68,70,74,76,77,82,86,88,90,92, oraz działka 180, 559, Mienia, 361

5.07 od godz. 11:00 do 15:00

Maliszew, ul. Wspólna od 73 do 115 nieparzyste, i od 58 do 86 parzyste

6.07 od godz. 9:00 do 13:00

Kolonie Stanisławów, 1a,3,4,4a,5

6.07 od godz. 9:00 do 13:00 Dębe Wielkie, ul. Ignacego Osucha 10,13,15, ul. Warszawska od 1 do 11 nieparzyste działka numer 61, Kobierne, 25a, 27i, 29a

9.07 od godz. 0:00 do 0:00 powiat garwoliński Trojanów, od numeru 27 do numeru 42

5.07 od godz. 8:30 do 12:30 Wola Rębkowska, ul. Słoneczna od numeru 1 do numeru 22, ul. Długa od numeru 1 do numeru 21, ul. Przemysłowa od bazy GS kierunek Rębków

6.07 od godz. 8:30 do 12:30 Garwolin, ul. Warszawska

8.07 od godz. 8:00 do 9:00 Garwolin, ul. Warszawska

8.07 od godz. 14:00 do 15:00 powiat piaseczyński Piaseczno, 152

7.07 od godz. 8:30 do 12:00 powiat warszawski zachodni Wilkowa Wieś, 108A, 108B, 108C

2.07 od godz. 9:00 do 13:00

Żukówka, 1,1A,3,3A,4,4B,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,19A,21,21A, Milęcin

6.07 od godz. 9:00 do 13:00 Hornówek, ul. XVII Poprzeczna, ul. Lipkowska 1,4,6,8,10,12 14,16,18,, ul. Próżna, ul. Boczna, ul. ks. Wacława Kurowskiego 84,93,95,97,101, 103,, ul. Kampinoska, ul. Sosnowa, ul. Skrajna, ul. Szyszkowa, ul. Poziomkowa, ul. Bajkowa, ul. Księdza Aleksandra Fedorowicza

7.07 od godz. 9:00 do 13:00 Babice Nowe, ul. Ogrodnicza od nr 16 do nr 40

9.07 od godz. 9:00 do 13:00 Błonie, ul. Klonowa 7 C

9.07 od godz. 10:00 do 14:00 Łomianki, ul. Długa od nr 17 do 31, ul. Wąska od nr 30 do 34, ul. gen. Wojciecha Borzobohatego

8.07 od godz. 9:00 do 13:00

powiat pruszkowski Opacz-Kolonia, ul. Polnej Róży 3,5,10,12

5.07 od godz. 9:00 do 13:00 Otrębusy, ul. Jesionowa 22, ul. Poziomki od ul. Jesionowej do wysokości numeru 16

5.07 od godz. 12:00 do 16:00

powiat legionowski Chotomów, ul. gen. Lucjana Żeligowskiego od numeru 8 do 51A, ul. Wąska, ul. Krótka od numeru 5 do 17, ul. Czarodzieja, ul. Górzysta, ul. Mała, ul. Wileńska

2.07 od godz. 9:00 do 13:00 Skubianka, ul. Jodłowa, ul. Dębowa, ul. Wierzbowa

7.07 od godz. 9:00 do 13:00 Dębe, ul. Szarotki, ul. Krokusowa, ul. Makowa

8.07 od godz. 9:00 do 13:00 Rajszew, ul. Mazowiecka 53, 57, 75

9.07 od godz. 9:00 do 13:00

Skąd bierzemy informacje o wyłączeniach prądu? Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja Gdzie zgłosić brak prądu? Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Co to jest prąd elektryczny? Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały i zmienny. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo. Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu? Dostawcy energii czasami planują wyłączenia prądu z kilku powodów: modernizacja sieci energetycznej

konserwacja stacji transformatorowej

przyłączenie nowej sieci energetycznej

remonty Inne wyłączenia prądu Może zdarzyć się tak, że brak prądu oznacza awarię sieci energetycznej. Powodem są warunki pogodowe, uszkodzenia spowodowane przez człowieka oraz wybite korki w instalacji domowej. Przedstawiamy następuje przypadki: silne wiatry

burza

powalone drzewo

szadź

opady śniegu

prace budowlane

kradzież przewodów przez człowieka

wysiadanie korków Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu? jeśli nie ma prądu w mieszkaniu to warto sprawdzić korki. Kolejnym krokiem będzie sprawdzenie, czy jest prąd na klatce i ulicy

jeśli nie ma prądu na klatce schodowej to trzeba się skontaktować z właścicielem lub administratorem budynku

jeśli nie ma prądu w sąsiednich domach i mieszkaniach to trzeba skontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej Jakie znaleźć sobie zajęcie, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu? rozmowa z domownikami

gry planszowe

porządki w szafie

segregowanie ubrań

czytanie książek

sen Warto również na okoliczność braku prądu przygotować sobie na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwa w dostawie prądu może zdarzyć się w godzinach wieczornych.

