Gdzie nie będzie prądu w mazowieckim 20.01? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Gdzie obecnie (20.01 9:14) nie ma prądu w mazowieckim?

powiat żyrardowski

Żyrardów, ul. Łąkowa

20.01 od godz. 8:00 do 16:00

powiat grodziski

Henryszew, ul. Józefa Piłsudskiego

20.01 od godz. 8:00 do 14:00

Grodzisk Mazowiecki, ul. Fabryczna, ul. Jaworowa, ul. Głogowa, ul. Poziomkowa, ul. Żytnia

20.01 od godz. 8:30 do 14:30

powiat lipski

Ciepielów, Stary od 25 do 49 od 84 do 96i 99 hipoterapia

20.01 od godz. 8:00 do 14:00

powiat białobrzeski

Falęcice

20.01 od godz. 8:00 do 14:00

Suski Młynek, dotyczy odbiorców zasilanych ze stacji Suski Młynek;, Sucha, dotyczy odbiorców zasilanych ze stacji Sucha 3;

20.01 od godz. 7:30 do 12:00

Suski Młynek

20.01 od godz. 8:00 do 14:30

Radom

Radom, ul. Rodziny Graboszów dz. 246/142; dz. 246/145; dz. 246/162;

20.01 od godz. 9:00 do 12:00