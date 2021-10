Gdzie nie będzie prądu w mazowieckim 18.10? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Gdzie planowane są wyłączenia prądu w mazowieckim (18.10)? Warto wiedzieć, kiedy nastąpi brak prądu w twojej okolicy. Przyczyną wyłączenia prądu są najczęściej remonty, budowy lub modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu wyłączenia prądu w mazowieckim. Przedstawiamy spis miejsc, gdzie planowane są wyłączenia prądu w mazowieckim Brak prądu może być denerwującym zjawiskiem, dlatego warto znaleźć sobie zajęcie na ten czas, które nie wymaga użycia energii elektrycznej. Gdzie i kiedy nie będzie prądu?

Planowane wyłączenia prądu w mazowieckim powiat żyrardowski Budy-Zasłona, ul. Kubusia Puchatka, nr 3 - 20, Ulaski, nr 4

18.10 od godz. 8:00 do 14:00 Żyrardów, ul. 1 Maja nr 51, 53, 70, 72, ul. Armii Krajowej nr 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, ul. Karola Dittricha nr 3, 6, 8, 10, ul. Bolesława Limanowskiego nr 37, 43, 44, 49,, ul. Gabriela Narutowicza nr 42, ul. Strażacka nr 3,, ul. Ludwika Waryńskiego nr 25, 28, 44, 44, 46, 48, 50

19.10 od godz. 8:00 do 16:00 Tartak Brzózki, ul. Klonowa, ul. Kraski, ul. Polna

19.10 od godz. 8:00 do 10:00 Żyrardów, ul. Jana Dekerta nr 1 - 12, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej nr 16, 28

19.10 od godz. 8:00 do 14:00

Radziejowice, ul. Sienkiewicza nr 1 - 2, ul. Główna nr 1 - 20

22.10 od godz. 8:00 do 13:00 Mszczonów, ul. Piekarska nr 25 - 48, ul. Pułkownika Wincentego Wnuka, ul. Strzelców Kaniowskich nr 1 - 3, ul. Księdza Władysława Gołędowskiego nr 4

26.10 od godz. 8:00 do 10:00 Mszczonów, ul. Spokojna nr 1 - 20, ul. Szkolna nr 24 - 26, ul. Zacisze nr 4, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego nr 1 - 3

27.10 od godz. 8:00 do 10:00 powiat płocki Stare Budy, nr 57 - 60

19.10 od godz. 10:00 do 14:00 Grabina, Odbiorcy zasilani ze stacji transformatorowej Grabów SKR, Nowa Wola, nr domu 4 i 34 - 41, nr 25, Odbiorcy zasilani ze stacji Nowa wola 4, Odbiorcy zasilani ze stacji Nowa wola 5, Odbiorcy zasilani ze stacji Nowa wola 1

19.10 od godz. 9:00 do 11:00

Aleksandrowo

20.10 od godz. 8:00 do 10:30 Aleksandrowo

22.10 od godz. 17:00 do 20:00 Grabina, od nr 40 (ul Czumy) do Józefina oraz nr 3A-J, ul. Czarnuszki, Józefin, ul. Józefa Czumy, ul. Zgody od nr 15 do nr 37 A, ul. Pańska, ul. Szlachecka, Sulejówek, ul. Grabińska nr 62,80,prowizorka obok nr 80

23.10 od godz. 9:00 do 13:00 powiat radomski Boża Wola, Cegłów

22.10 od godz. 8:00 do 15:00 Jedlińsk, dotyczy odbiorców zasilanych ze stacji: Malików; Jedlińsk Konopnickiej;

18.10 od godz. 8:00 do 14:30 Jedlińsk, ul. Leśna od nr 1 do 23; dz. 843/2; dz. 848;

19.10 od godz. 8:00 do 11:00 Poręby, od 26 do 39

28.10 od godz. 8:00 do 12:00 Stawek, od 50 do 59, Mała Wieś, Kuflew, Kołacz, Jeruzal, 97,100 oraz działki 482,495, ul. Szkolna 20,22,22a,26,28,30,31,36,43 oraz działki 482,483,498,, ul. Żwirowa 4,6,10,12,14,18,24a oraz dzialki 494,510,518,, Waliska, od 1 do 23,25, od 28 do 32, Wola Stanisławowska, Podciernie, Huta Kuflewska, 9,16,24,27,37,63,65,73, oraz działki 398,427,431, Podskwarne, 94, 97 oraz działki 520 i 524,

29.10 od godz. 8:00 do 10:00

Jabłonna, ul. Leona Wyczółkowskiego

18.10 od godz. 9:30 do 13:00 powiat zwoleński Policzna, ul. Osiedlowa od 1 do 12, ul. Stefana Żeromskiego 71A 71C

19.10 od godz. 8:00 do 15:00 Piątków, od 1A do 39

19.10 od godz. 12:00 do 14:00 Florianów, 1 do 4 Kolonia Chechelska od 1 do 5, Helenów, od 1 do 20, Teodorów, od 2 do 27, Chechły, od 1 do 43

20.10 od godz. 7:00 do 9:00

Florianów, od 1 do 4 Kolonia Chechelska od 1 do 5, Helenów, od 1 do 20, Teodorów, od 2 do 27, Chechły, od 1 do 43

22.10 od godz. 12:00 do 14:00 powiat kozienicki Grabów, Odbiorcy zasilani ze stacji transformatorowej Grabów SKR, Nowa Wola, Odbiorcy zasilani ze stacji Nowa Wola2, Odbiorcy zasilani ze stacji Nowa Wola 3, Odbiorcy zasilani ze stacji Nowa Wola 4, Odbiorcy zasilani ze stacji Nowa Wola 5, Odbiorcy zasilani ze stacji Nowa Wola 1

19.10 od godz. 9:00 do 11:00

Augustów

20.10 od godz. 8:00 do 9:00 Augustów, ul. Królewska, ul. Kolejowa, ul. Modrzewiowa, ul. Wspólna 1-25, ul. Leśna, ul. Szkolna

20.10 od godz. 8:00 do 14:30 powiat lipski Solec nad Wisłą, oczyszczalnia

21.10 od godz. 8:00 do 15:00 Gruszczyn, Odbiorcy zasilani ze stacj Transformatorowej: Gruszczynek, Gruszczyn, Chmielew, Cmielew Dolny od nr 32a do nr 69 oraz Gruszczyn od nr 48 do 51, Odbiorcy zasilani ze stacj Transformatorowej:Chmielew Górny, Żelazna Nowa, Odbiorcy zasilani ze stacj Transformatorowej:Żelazna Nowa

22.10 od godz. 8:00 do 9:00 Gruszczyn, Odbiorcy zasilani ze stacji transformatorowej:Gruszczyn , Gruszczynek, Chmielew, Chmielew Dolny od nr 32a do nr 69 oraz Gruszczyn od nr 48 do 51, Odbiorcy zasilani ze stacji transformatorowej:Chmielew Górny, Odbiorcy zasilani ze stacji transformatorowej:Żelazna Nowa

22.10 od godz. 15:00 do 16:30

Kępa Piotrowińska, od 1 do 71

25.10 od godz. 8:00 do 15:00 Dąbrowa, k. Komorowo od nr 14B do nr 27A., k.las, Balcery nr 1,2.

20.10 od godz. 9:00 do 13:00

Stara Wieś, ul. Mickiewicza 1, ul. Fabryczna od 7 do 15 A

28.10 od godz. 9:00 do 13:00 powiat grójecki Kussy, Wilczy Targ, Zaborów, Gniejewice, Boglewice, Gośniewice, Warpęsy

18.10 od godz. 8:00 do 20:00 powiat białobrzeski Sucha, ul. Szlachecka

19.10 od godz. 8:00 do 14:30 Sucha, ul. Ogrodowa, ul. Polna, ul. Widok, ul. Nowa

20.10 od godz. 8:00 do 14:30 Sucha, ul. Piaskowa, ul. Sosnowa, ul. Leśna, ul. Bociania, ul. Szlachecka, ul. Świerkowa, ul. Kasztanowa, ul. Łąkowa, ul. Krótka, ul. Prosta

21.10 od godz. 8:00 do 14:30

powiat ostrołęcki Białobrzeg Dalszy, ul. Zarzecze od 6 do 23,, 47, 47C, 48

18.10 od godz. 8:00 do 12:00 Radgoszcz

18.10 od godz. 8:00 do 10:30 Białobrzeg Dalszy, ul. Zarzecze od 30 do 38

18.10 od godz. 12:00 do 14:30 Kadzidło, ul. Tęczowa od 1 do 9

19.10 od godz. 8:30 do 12:30 Kleczkowo, ul. Bielawska 9, 11, 13, 15, 20

19.10 od godz. 9:00 do 13:00 Kamionowo

20.10 od godz. 8:00 do 10:30 Zabiele-Piliki, od 1 do 3C

20.10 od godz. 8:30 do 12:30 Chrzczony

20.10 od godz. 8:30 do 12:30 Myszyniec, ul. Kolejowa od 26 do 67, ul. Targowa 3,4,6, ul. Miodowa 6,8,27

20.10 od godz. 8:30 do 12:30 Żyźniewo

20.10 od godz. 17:00 do 20:00

Przytuły Stare, ul. Sosnowa, ul. Kupniki

21.10 od godz. 8:00 do 12:00 Rutkowo, od 25 do 31, 65,67,68,152,153

21.10 od godz. 9:00 do 13:00 Kaczka

21.10 od godz. 10:00 do 13:00