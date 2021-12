Gdzie nie będzie prądu w mazowieckim 16.12? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Gdzie obecnie (16.12 7:08) nie ma prądu w mazowieckim?

powiat siedlecki

Przywory Duże, od nr 1 do 78 + ZK nr 06z06727

16.12 od godz. 7:00 do 11:00

powiat węgrowski

Połazie

16.12 od godz. 6:30 do 8:00

Krypy

16.12 od godz. 6:30 do 8:00

Popielów

16.12 od godz. 6:30 do 8:00

Planowane wyłączenia prądu w mazowieckim

powiat miński

Cegłów, Murowaniec

16.12 od godz. 8:00 do 15:00

Kolonia Janów, ul. Wojska Polskiego od 21 do 41,, Anielew, ul. Akacjowa od 35 do 46,, ul. Topolowa 13, ul. Dębowa 8

16.12 od godz. 9:00 do 13:00

Mrozy, ul. Nadrzeczna 105 firma Makrobet

17.12 od godz. 8:30 do 10:30

Sulejówek, ul. Bema od Armii Krajowej do Staszica, ul. Świętochowskiego 2, ul. 3 Maja 2, ul. Staszica od Bema do 3-go Maja

17.12 od godz. 9:00 do 13:00