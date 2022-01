Gdzie nie będzie prądu w mazowieckim 15.01? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Planowane wyłączenia prądu w mazowieckim

powiat garwoliński

Żelechów, ul. Aniówka, ul. Karolkowa, ul. Prosta, ul. Ptasi Raj, ul. Wiktora

17.01 od godz. 8:00 do 15:00

Gończyce, od numeru 106 do 123

17.01 od godz. 8:30 do 12:30

Garwolin, ul. Mazowiecka 2

18.01 od godz. 8:30 do 10:30

Nowy Żabieniec, od numeru 60 do 131

18.01 od godz. 11:00 do 15:00

Łucznica, od numeru 42 do 58

20.01 od godz. 8:30 do 12:30

Żelechów, ul. Traugutta od numeru 31 do 33 oraz od 52 do 58, ul. Letnisko od numeru 3 do 9, Janówek, 26 leśniczówka

21.01 od godz. 8:30 do 12:30

powiat grodziski

Budy-Grzybek, ul. Potockiego nr 91 - 150

18.01 od godz. 8:00 do 16:00