Gdzie nie będzie prądu w mazowieckim 13.12? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Planowane wyłączenia prądu w mazowieckim

powiat żuromiński

Dąbrowice, nr 208 - 215

13.12 od godz. 8:00 do 16:00

powiat garwoliński

Żelechów, ul. Majowa, ul. Nad Lasem

13.12 od godz. 9:00 do 14:00

Wola Starogrodzka, od numeru 81 do numeru 113A

13.12 od godz. 8:30 do 12:30

Podebłocie, od numeru 243 do numeru 246A, Wola Życka, 76, 76A, 77,

13.12 od godz. 9:00 do 13:00

Miastków Kościelny, ul. Piaskowa od numeru 1 do 16, ul. Szkolna od numeru 14, do numeru 18, ul. Górna od numeru 1 do numeru 35, Ryczyska

15.12 od godz. 8:30 do 12:30

Trojanów, od 40 do 49

17.12 od godz. 8:00 do 11:00

Korytnica, 79A, 82, 106A, 106B, 106D, 108

17.12 od godz. 8:30 do 12:30