Gdzie nie będzie prądu w mazowieckim 13.07? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Planowane wyłączenia prądu w mazowieckim

powiat grodziski

Międzyborów, ul. Piastowska, ul. Sportowców, Sade Budy, ul. Leśna, ul. Czecha, Stare Budy, nr 6 0 - 70

14.07 od godz. 8:00 do 15:00

Józefina, ul. Kwiatowa, ul. Szkolna, ul. Nowa, Musuły, ul. Grodziska, ul. Folwarczna, Osowiec, ul. Modra, Wycinki Osowskie, ul. Mazowiecka

21.07 od godz. 8:00 do 16:00

Józefina, ul. Kwiatowa, ul. Szkolna, ul. Nowa, Musuły, ul. Grodziska, ul. Folwarczna, Osowiec, ul. Modra, Wycinki Osowskie, ul. Mazowiecka

22.07 od godz. 8:00 do 16:00

Podkowa Leśna, ul. Myśliwska, ul. Bobrowa, ul. Borsucza, ul. Sarnia, ul. Wiewiórek

13.07 od godz. 9:00 do 13:00

Podkowa Leśna, ul. Wschodnia od nr 1 do nr 12, ul. Królicza, ul. Sarnia, ul. Jelenia od nr 1 do nr 38

13.07 od godz. 9:00 do 13:00