Gdzie nie będzie prądu w mazowieckim 12.09? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Planowane wyłączenia prądu w mazowieckim

powiat sochaczewski

Franciszków, ul. Jarzębinowa, ul. Klonowa

13.09 od godz. 8:00 do 16:00

Wesoła, ul. Długa od Przejazdowej do Pięknej;, ul. Zagajnikowa, ul. Wierzbowa, ul. Bukowa, ul. Borowa, ul. Gajowa

13.09 od godz. 9:00 do 13:00

Wesoła, ul. Nizinna od Traktu Brzeskiego do nr 15, ul. Mazowiecka od Nizinnej do Szklarniowej;+73c,d, 65g, ul. Wiślana od Mazowieckiej do Traktu Brzeskiego, inne Trakt Brzeski 79

15.09 od godz. 9:00 do 13:00

Wesoła, ul. Mazowiecka od nr 19/22 do 34/39;, ul. Szkolna od Mazowieckiej do Traktu Brzeskiego, inne Trakt Brzeski 45,47, 53, 55

21.09 od godz. 10:00 do 14:00

Wesoła, ul. Mokra, ul. Śliska, ul. Słowicza, ul. Wspólna 97, ul. Długa od nr 70 do Mokrej + nr 76, 78, 82, 86 ;

22.09 od godz. 8:00 do 10:00