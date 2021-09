Gdzie nie będzie prądu w mazowieckim 11.09? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Gdzie można się spodziewać wyłączenia prądu w mazowieckim 11.09? Pokazujemy spis miejsc, w których planowany jest brak prądu w mazowieckim. Warto wiedzieć, kiedy i gdzie nastąpi wyłączenie prądu w twojej okolicy. Brak prądu w domu może być budzić irytację, dlatego dobrze jest na ten czas znaleźć sobie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną planowanych wyłączeń prądu są najczęściej modernizacje sieci oraz remonty lub budowy. Gdzie i kiedy nie będzie prądu?

Planowane wyłączenia prądu w mazowieckim powiat sochaczewski Franciszków, ul. Jarzębinowa, ul. Klonowa

13.09 od godz. 8:00 do 16:00 Wesoła, ul. Długa od Przejazdowej do Pięknej;, ul. Zagajnikowa, ul. Wierzbowa, ul. Bukowa, ul. Borowa, ul. Gajowa

13.09 od godz. 9:00 do 13:00 Wesoła, ul. Nizinna od Traktu Brzeskiego do nr 15, ul. Mazowiecka od Nizinnej do Szklarniowej;+73c,d, 65g, ul. Wiślana od Mazowieckiej do Traktu Brzeskiego, inne Trakt Brzeski 79

15.09 od godz. 9:00 do 13:00 powiat żyrardowski Żyrardów, ul. Karola Dittricha nr 17 - 28, ul. 1 Maja nr 63, ul. Drukarska nr 1 - 4, ul. Przemysłowa nr 8

14.09 od godz. 8:00 do 16:00 Zbiroża

14.09 od godz. 8:00 do 11:00 Mszczonów, ul. Rolnicza

16.09 od godz. 8:00 do 12:00

Żyrardów, ul. Jana Dekerta nr 15,, ul. Waleriana Łukasińskiego nr 1,, ul. Gabriela Narutowicza nr 1 - 9, ul. Stefana Okrzei nr 21, 29, 31 - 38, ul. Borucha Szulmana 7, 16 - 22

16.09 od godz. 9:00 do 15:00 Nosy-Poniatki, ul. Działkowa, ul. Szkolna

16.09 od godz. 10:00 do 16:00 Adamów-Wieś, ul. Czerwonej Poziomki, ul. Biedronki

17.09 od godz. 8:00 do 16:00 Żyrardów, ul. Mazowiecka nr 10 - 18

17.09 od godz. 8:00 do 16:00 Chroboty, nr 1 - 17, Tartak Brzózki, ul. Kubusia Puchatka, ul. Dębowa, ul. Leśna

20.09 od godz. 8:00 do 16:00 powiat grodziski Kaleń, ul. Forsycji, ul. Główna nr 19 - 40, Rumianka, ul. Jodłowa, ul. Romantyczna

15.09 od godz. 8:00 do 14:00

Władysławów, od 61A do 77

14.09 od godz. 8:00 do 14:00 Janinów, Marynki 3

14.09 od godz. 9:00 do 13:00 Podkowa Leśna, ul. 11 Listopada, ul. Grabowa, ul. Sosnowa od bukowej do WKD, Jeżynowa, ul. Kolejowa, ul. Wierzbowa, ul. Cicha, ul. Modrzewiowa, ul. Jelenia od 1 i 4 do 21 i 38, ul. Królicza od 1 i 2 do 9 i 6, ul. Sarnia od 3 i 4 do 11 i 14, ul. Bukowa od Jaworowej do WKD i nr 31, ul. Jaworowa od 3 do 21, ul. Akacjowa od 1 i 4 do 9 i 18, ul. Wschodnia 2 i 15

17.09 od godz. 8:00 do 12:00 Grodzisk Mazowiecki, ul. Chrzanowska od Rybitwy do Mostowej, ul. Rybitwy, ul. Rybna, firma Trouw Nutrition

17.09 od godz. 9:00 do 10:00

17.09 od godz. 15:00 do 16:00 powiat garwoliński Żelechów, ul. Polna

15.09 od godz. 12:00 do 15:00 Lipówki, ul. Starówka, ul. Krótka, ul. Zgodna, ul. Stanisława Górskiego, ul. Zaszosie od nr. 2 do 36,, ul. Leśna od nr. 1 do 5

13.09 od godz. 8:30 do 12:30 Damianów, od nr. 21 do 53

15.09 od godz. 8:30 do 12:30 Wola Rębkowska, ul. Długa od numeru 60 do numeru 120,, ul. Dworcowa, ul. Kolejowa

16.09 od godz. 7:00 do 9:00 Wilkowyja, 47, 51, 53, 71, 75, 76, 76A, 81, 84B,

16.09 od godz. 8:30 do 12:30

Żelechów, ul. Reymonta od nr. 1 do 36, ul. Lipowa od nr. 1 do 16, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego od nr. 1 do 9, ul. Generała Józefa Dwernickiego 1, ul. Traugutta od nr. 40 do 48 oraz nr. 25A i 25B, ul. Nowa

17.09 od godz. 8:30 do 12:30

Wola Rębkowska, ul. Długa od numeru 60 do numeru 120,, ul. Dworcowa, ul. Kolejowa

17.09 od godz. 17:00 do 19:00 powiat lipski Olechów Nowy, od 1 do 28 i 204

13.09 od godz. 8:00 do 14:00 Sadkowice-Kolonia, od 1 do 79

14.09 od godz. 8:00 do 15:00 powiat wyszkowski Poręba, kol 123 do 129

15.09 od godz. 8:00 do 15:00 powiat zwoleński Wilczowola, od 55 do 57

16.09 od godz. 8:00 do 10:00 powiat grójecki Zofiówka, od 89 do 123

16.09 od godz. 8:00 do 15:00 Mogielnica, ul. Dziarnowska, ul. Henryka Sienkiewicza, ul. Przejazd, ul. Rynek, ul. Szkolna

14.09 od godz. 8:00 do 13:00 Grójec, ul. Józefa Piłsudskiego, ul. Mikołaja Kopernika 8A

14.09 od godz. 9:00 do 19:00

Oleśnik, Zofiówka

15.09 od godz. 8:00 do 13:00 Warka, ul. Kazimierza Pułaskiego, ul. Adama Jarzębskiego, ul. Baśniowa + Cmentarna, ul. Długa, ul. Filtrowa, ul. Franciszkańska, ul. Krasickiego Janka, ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Księdza Marcelego Ciemniewskiego, ul. Księżycowa, ul. Kwiatowa, ul. Lazurowa, ul. Malownicza, ul. Miła, ul. Mostowa, ul. Myśliwska, ul. Obwodowa, ul. Ogrodowa, ul. Piękna, ul. Puławska, ul. Słoneczna, ul. Stanisława Marcinowskiego, ul. Szwedzka, ul. Szafirowa, ul. Willowa, ul. Wiosenna, ul. Władysława Matlakowskiego, ul. Zygmunta Ledóchowskiego, ul. Złota

15.09 od godz. 8:00 do 15:00

Rosochów, Złota Góra

15.09 od godz. 9:00 do 12:00 Oleśnik, Zofiówka

16.09 od godz. 8:00 do 13:00 Żdżary

17.09 od godz. 8:00 do 13:00 Żdżary, Stare Żdżary

21.09 od godz. 8:00 do 13:00

Ługowice

22.09 od godz. 8:00 do 13:00 Żdżarki

29.09 od godz. 8:00 do 19:00 Ignaców, 7, 9, 10,

13.09 od godz. 9:00 do 13:00 Bronisławów, od numeru 5 i 10 do 21 i 12, Dębówka, 52A,C,D,E, 54A, 54C, 54D,54E 55, 56 A,B

13.09 od godz. 9:00 do 13:00 powiat radomski Niwki, od 26B do 87

16.09 od godz. 10:00 do 12:00 Jedlanka, dotyczy odbiorców zasilanych ze stacji trafo 3, 4, 5, 7, przysiółek Czarna Rola

14.09 od godz. 8:00 do 14:30 Wolska Dąbrowa, Wola Goryńska

14.09 od godz. 9:00 do 16:00 Jedlińsk, ul. Malików, ul. Konopnickiej, dotyczy odbiorców zasilanych ze stacji Jedlińsk Konopnickiej

15.09 od godz. 8:00 do 14:30 Goryń, dotyczy odbiorców zasilanych ze stacji trafo Goryń 3

15.09 od godz. 9:00 do 12:00

Jedlanka, dotyczy odbiorców zasilanych ze stacji trafo Jedlanka 1, Jedlińsk, ul. Energetyków, dotyczy odbiorcow zasilanych ze stacji trafo Jedlińsk Energetyków

16.09 od godz. 8:00 do 14:30 Choiny, od nr. 92A do 114

14.09 od godz. 8:30 do 12:30 powiat białobrzeski Leopoldów, od 1 do 6

17.09 od godz. 8:00 do 14:00 powiat płocki Brody, Boża Wola

13.09 od godz. 8:00 do 15:00 Słupno, al. Aleja Jana Pawła II 13, 12B, 12C, 12A, 12, 11A, 10, 9A, 9C, 9B, ul. Jana Christiana Andersena 8, ul. Lipowa 12, 4, 5, 7, 14, 11, 13, 15

16.09 od godz. 8:00 do 12:00

powiat ostrołęcki Goworowo, Szkoła Podstawowa, Przedszkole

11.09 od godz. 8:30 do 12:30 Laski Szlacheckie, Laski Włościańskie, numery domów od 42 do 56A oraz działka nr 270/1.

13.09 od godz. 9:00 do 13:00

Rzekuń, ul. Sportowa działki geodezyjne o numerach 449/2, 449/6, 449/7, 448/27

13.09 od godz. 9:00 do 13:00 Gibałka, Szafarnia, numery domów od 30 do 50

15.09 od godz. 9:00 do 13:00 Wolkowe, numery domów od 13 do 24, od 27 do 37, od 121 do 132, 138

16.09 od godz. 8:30 do 12:30 Grodzisk-Wieś

17.09 od godz. 0:00 do 0:00 Wolkowe, numery domów od 13 do 24, od 27 do 37, od 121 do 132, 138

17.09 od godz. 8:30 do 12:30 powiat przasnyski Jednorożec, Plac Świętego Floriana, plebania

13.09 od godz. 9:00 do 13:00 Jednorożec, ul. Mazowiecka, ul. Strażacka, ul. Warszawska nieparzyste od 1 do 47, parzyste od 2 do 14, Wolności 52, 54, ul. Zdrojowa, ul. Zielona od 1 do 4, 6, 8, 10; Straż Pożarna, sklepy, przepompownie, złącza kablowe

14.09 od godz. 9:00 do 13:00

Drążdżewo Nowe, numery domów od 24 do 41, od 74 do 76, złącza kablowe, przedszkole

14.09 od godz. 9:00 do 13:00 powiat siedlecki Rososz, nr od 1 do 8, 20

14.09 od godz. 8:00 do 12:00 Rososz, nr od 9 do 17

14.09 od godz. 11:00 do 15:00 Żabokliki, od nr 1 do nr 18 + ZK nr 4266, 06z08722, 06z04953, 06z05781+ przechowalnia owoców

13.09 od godz. 9:00 do 13:00

Nowe Iganie, ul. Świerkowa od nr 9 do nr 34, ul. Brzozowa nr 6,10, ul. Sosnowa od nr 1 do 22, ul. Dębowa od nr 1 do 38, nr 7

14.09 od godz. 9:00 do 13:00 Mordy, ul. 11 Listopada od nr 22-63, ul. ks. Brzóski nr 3, 4, 6, 8, 12, 16,

15.09 od godz. 9:00 do 13:00

Niwiski, ul. Cicha od nr 2 do nr 10, ul. Ogrodowa od nr 2 do nr 29, ul. Wiejska nr 25, 29, 32, 33, 36,, ul. Podlaska nr od 1 do nr 26A, ul. Księżyzna od nr 6 do nr 48

15.09 od godz. 9:00 do 13:00 Żeliszew Duży, Kolonia od nr 119 do nr 139

16.09 od godz. 9:00 do 13:00 Smolanka, nr 5,5a, 6, 6a, 7, 12, 13, 46

16.09 od godz. 10:00 do 14:00 Hołubla, nr ZK 06z08797,06z08798

16.09 od godz. 10:00 do 14:00 Czerniejew, strona parzysta od nr 99 do nr 122,strona nieparzysta od nr 51 do nr 93

17.09 od godz. 9:00 do 13:00 Żeliszew Duży, Kol. od nr 102 do 120, Marysin, nr 28,29,30

17.09 od godz. 9:00 do 13:00

Cielemęc, od nr 1 do 27

17.09 od godz. 10:00 do 14:00 Ostrołęka Ostrołęka, ul. Ziemska numer działki 60901/5

14.09 od godz. 8:00 do 12:00 Ostrołęka, ul. Podróżników, ul. Architektów 1

15.09 od godz. 8:00 do 12:00 powiat makowski Maków Mazowiecki, ul. Zofii Nałkowskiej, ul. Leopolda Staffa, ul. Jarosława Iwaszkiewicza, ul. Juliana Tuwima, ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego

14.09 od godz. 9:00 do 13:00

Chodkowo-Kuchny, numery domów od 15 do 32, złącza kablowe

14.09 od godz. 9:00 do 13:00 Makowica

15.09 od godz. 9:00 do 13:00 Smrock-Dwór

15.09 od godz. 9:00 do 13:00 Magnuszew Duży

16.09 od godz. 9:00 do 13:00 Szlasy-Łozino, numery domów od 20 do 29, hydrofornia, PGR, przepompownie, złącza kablowe

16.09 od godz. 9:00 do 13:00

17.09 od godz. 9:00 do 13:00 Kalinowo, NOWA WIEŚ II.

17.09 od godz. 9:00 do 13:00 powiat węgrowski Łochów, ul. Wyszkowska 14-24.

13.09 od godz. 8:00 do 12:00 Węgrów, ul. Nowiny nr 25,26,32,32A,34,35,36.

13.09 od godz. 8:30 do 12:30 Sadowne

14.09 od godz. 8:00 do 12:00 Łochów, ul. Wyszkowska 2-12.

14.09 od godz. 8:00 do 12:00 Roguszyn, Czerwonka, Liwska wraz z Kolonią., Czaple, Szczurów, Skarżyn, Decie, Józefy, Wypychy, Żabokliki, Sulki

14.09 od godz. 8:30 do 12:30 Łochów, ul. Wyszkowska 2-12.

15.09 od godz. 8:00 do 12:00 Majdan

16.09 od godz. 7:00 do 9:00 Zagrodniki, Wieliczna, Marianów, Grabowiec, Majdan, Ogrodniki, Ostrówek

16.09 od godz. 9:00 do 13:00

Majdan

16.09 od godz. 13:00 do 14:00 Sadoleś

17.09 od godz. 7:00 do 8:00 Sadoleś

17.09 od godz. 9:00 do 13:00 Miedzna, Kolonia., Tchórzowa, Kolonia., Wrotnów, Kolonia., Żeleźniki, Kolonia.

17.09 od godz. 9:00 do 13:00 Sadoleś

17.09 od godz. 13:00 do 14:00 Adamów, od 1 do 7, Mlęcin, 1, 1A, 1B

13.09 od godz. 8:00 do 13:00

Majdan, ul. Bukowa, ul. Hetmańska 2, ul. Racławicka 75, 77, 77a,77b, 73, 69, 67, 65, 61, 57f, 55, 55a, 51, 43, 41, 45, 51b, 51c, 35, 33, 81, 85, 83, 87, 89, 91, 93, 122, 124, 128b, 128c, 97, 99, 101, 103, 105, 111, 138

17.09 od godz. 9:00 do 13:00 powiat pułtuski Kamionna

13.09 od godz. 8:00 do 12:00

Obryte

13.09 od godz. 9:00 do 11:00 Kępiaste

14.09 od godz. 8:00 do 12:00 powiat ostrowski Trynosy

13.09 od godz. 9:00 do 13:00 Ostrów Mazowiecka, ul. Władysława Broniewskiego 3,4,6,5,7,8,10,12,9,14,16,11,18,20,15,17,19,22,22A,21,24,23,25,26,26B,29.

13.09 od godz. 9:00 do 12:00 Gniazdowo

14.09 od godz. 9:00 do 13:00 Brok, ul. Brzostowa

15.09 od godz. 9:00 do 13:00 Małkinia Mała-Przewóz

16.09 od godz. 9:00 do 13:00 Rogóźnia

16.09 od godz. 10:00 do 14:00 powiat sokołowski Sokołów Podlaski, ul. Bulwar 1.

14.09 od godz. 9:00 do 13:00 Stelągi, Kolonia.

15.09 od godz. 9:00 do 13:00 powiat wołomiński Kozły, od nr 89 do nr 91., Karolew, nr 31, 40, 40A.

17.09 od godz. 9:00 do 13:00 Ząbki, ul. Torfowa 56, 54B, 54A, 54, 41A, 41, 43, 52, 50A, 39, 48/1, 48/2, 37, 37A, 35, 46B, 46A, 44, 33A, 42A, 42, 33, 31, 40, 38A, 27, 29, 36, ul. Chabrowa 1, 3, 2, 5, 7, 9, 11, 4, 17, ul. Klamrowa 34, 36, 38, ul. Adama Mickiewicza 87, 87A, 83A, 83, 81, 81A, 79, 77, 75, 75A, ul. Łąkowa 72, 57, 67, 65, 61A, 61A/2, 66, 61, 59, 64, 62, 55, 60, 58, 53, 54, 52, 51, 62, 62A, 62B, 63

13.09 od godz. 9:00 do 13:00

Marki, ul. Maksymiliana Małachowskiego bloki nr 1, 2, 2A

14.09 od godz. 9:00 do 13:00 Ciemne, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego od Wołomińskiej do Wygodnej, ul. Wołomińska od drogi na Janków Stary do TAGO, ul. Laskowa, Stary Janków

14.09 od godz. 9:00 do 13:00 Wołomin, ul. Kleeberga 75, 73, 71, 69, 69A, 65, 61, 59

15.09 od godz. 8:00 do 12:00 Marki, ul. Szczęśliwa od numeru 12 do Wspólnej, ul. Wspólna od Piłsudskiego do Brzozowej, al. Marszałka Józefa Piłsudskiego od Wspólnej do numeru 128, numery: 115A-D, 117A, 121

15.09 od godz. 9:00 do 13:00 Wołomin, ul. Wysockiego

15.09 od godz. 10:00 do 14:00 powiat miński Sulejówek, ul. Aleja Piłsudskiego od torów PKP (Dworcowej) do Paderewskiego;, ul. 11 Listopada od Legionów do 1 Armii WP;, ul. Pierwszej Kadrowej, ul. Legionów od 11 Listopada do Dworcowej, ul. Dworcowa od Legionów do Piłsudskiego;

14.09 od godz. 8:30 do 11:00

Sulejówek, ul. Legionów numery od ul Paderewskiego do ul 11 Listopada., ul. Niepodległości od numeru 67 do ul Leginów., ul. Oleandrów numery od ul Legionów do numeru 12 oraz numer 5., ul. Paderewskiego od 84/49 do ul Piłsudskiego., ul. Krasickiego od ul Paderewskiego do numeru 27 + osiedle 15., ul. Harcerska od ul Krasickiego do numeru 3., ul. Dojazdowa, ul. Bogusławskiego

14.09 od godz. 8:30 do 17:00 Wola Polska, 48, 49, 50, 51, działki 885, 897,, Ludwinów, od 58 do 60,

14.09 od godz. 9:00 do 13:00 Porąb, od 1 do 19

14.09 od godz. 9:00 do 13:00

Transbór, od 1 do 10

15.09 od godz. 9:00 do 13:00 Wężyczyn, od 30 do 49

15.09 od godz. 9:00 do 13:00

Choszczówka Dębska, od 1 do 38 oraz działki 51, 118, 153,, Cyganka, ul. Polna od 30 do 38, Żuków, od 33 do 36

16.09 od godz. 9:00 do 13:00 Duchów, 10a, i od 11 do 15a

17.09 od godz. 8:30 do 11:30 Duchów, od 1 do 10, 10c, 10d

17.09 od godz. 11:30 do 14:30 powiat otwocki Celestynów, ul. Wąska, ul. Wrzosowa od Osieckiej do Reguckiej ,, ul. Miodowa, ul. św. Kazimierza od Osieckiej do Rękasa, ul. Rękasa 1,3, ul. Plantowa 1 -7a, ul. Leśna od Partyzantów do nr 46 i 25, ul. Klonowa, ul. Grabowa 1, 2a, 3a, ul. Czesława Skupiewskiego, ul. Jankowskiego, ul. Lipowa, ul. Brzozowa, ul. Partyzantów, ul. Osiecka 1 - 46, ul. Wrzosowa 1 - 7

15.09 od godz. 9:00 do 13:00

Kąck, ul. Bursztynowa, ul. Malownicza, ul. Akacjowa

16.09 od godz. 9:00 do 13:00 powiat przysuski Stanisławów, ul. Dworska od 1 do 12,, ul. Szkolna 40, 43, 47, 49, działki 3001, 3007,, ul. Księcia Janusza III, ul. Księcia Stanisława, ul. Prądzyńskich 6, Mały Stanisławów, działka 36

17.09 od godz. 9:00 do 13:00 powiat gostyniński Nowa Wieś, ul. Główna, ul. Polna, ul. Jesienna, ul. Długa, ul. Sportowa, ul. Prosta, ul. Jaśminowa, ul. Łąkowa, Granica, ul. Główna, ul. Polna, ul. Długa, ul. Poprzeczna, ul. Podleśna, ul. Pruszkowska, ul. Jedliny, ul. Dębowa, ul. Cisowa, ul. Rekreacyjna, ul. Łąkowa, ul. Jacka Malczewskiego, ul. Stanisława Wyspiańskiego, ul. Lawendowa, ul. Cyprysowa, ul. Kubusia Puchatka, ul. Jana Kochanowskiego, ul. Dziewanny, ul. Mikołaja Reja i przyległe, działki, leśniczówka, szkoła podstawowa, a-bis ag. wydawnictwo poligraficzne adam chrząszcz

13.09 od godz. 8:00 do 12:00

Nowa Wieś, ul. Polna, ul. Wspólna, ul. Władysława Kamelskiego, ul. Główna, ul. Tulipanów, ul. Graniczna, ul. Warszawska, ul. Piwonii, ul. Stokrotek, ul. Gwiaździsta, ul. Słoneczna

13.09 od godz. 13:00 do 16:00 Marianów

14.09 od godz. 12:30 do 16:30 powiat warszawski zachodni Błonie, ul. Poznańska 2,4,5,5A,5B,5C,5F,5E,6,7,8,9,10,17,17A, rynek Rynek 15a, 17, 18, ul. 11 Listopada 1, ul. Kilińskiego 1, 3, ul. Jana Pawła II 8

13.09 od godz. 9:00 do 13:00 Ożarów Mazowiecki, ul. Józefa Sowińskiego 13a

13.09 od godz. 9:00 do 13:00 Truskaw, ul. Północna 84a, 84b, 84c

13.09 od godz. 10:00 do 14:00 Błonie, ul. Zapomniana od 1 do 11

14.09 od godz. 9:00 do 13:00 Rochaliki, Wawrzyszew, Białuty

15.09 od godz. 8:00 do 12:00 Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska od 327a do 339 i od 466 do 472

15.09 od godz. 9:00 do 13:00

Błonie, ul. Passowska, ul. Sochaczewska od 37 do 55, ul. Sochaczewska 64 Firma Rolmech, ul. Wierzbowa, Firma Kazgod, Menard Doswel, strusie, pass blok 18, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, budynek 5a, sklep spożywczy

15.09 od godz. 12:30 do 16:30 Błonie, ul. Wierzbowa, ul. Krzywa, ul. Targowa, ul. Sochaczewska od nr 25 do 33 oraz od nr 38 do 62 oraz bloki nr 9, 13, 17, 21, Stacja Paliw,Garaże

16.09 od godz. 8:00 do 9:00 Stare Babice, ul. Henryka Sienkiewicza 43a, od 49b do 55d

16.09 od godz. 8:00 do 12:00 Powązki, Wilkowa Wieś

16.09 od godz. 8:00 do 12:00

Klaudyn, ul. gen. Władysława Sikorskiego 123f, 128

16.09 od godz. 10:00 do 14:00 Wilkowa Wieś, od 4 do 61, 4L,4K,8J,8K, Kasztanowa 1, 2, 3, Czarnów, od 1 do 34, Hydrofornia, Szadkówek, od 1 do 15, Walentów, od do 15, Podrochale, od 1 do 11, Powązki

16.09 od godz. 12:30 do 16:30

Błonie, ul. Wierzbowa, ul. Krzywa, ul. Targowa, ul. Sochaczewska od nr 25 do 33 oraz od nr 38 do 62 oraz bloki nr 9, 13, 17, 21, Stacja Paliw,Garaże

16.09 od godz. 14:00 do 15:00 Stare Babice, Hubala Dobrzańskiego od 48 do 62, ul. Warszawska 246 warsztat

17.09 od godz. 9:00 do 13:00 powiat piaseczyński Zaborówek, ul. Łąkowa

13.09 od godz. 9:00 do 13:00 powiat pruszkowski Koszajec, Krosna-Wieś, Krosna-Parcela

15.09 od godz. 7:00 do 10:00 Koszajec, Krosna-Parcela, Krosna-Wieś

15.09 od godz. 15:00 do 17:00 Biskupice, od 26 do 30a

16.09 od godz. 9:00 do 13:00 powiat nowodworski Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Żwirowa, ul. Krótka, ul. Piekarska, ul. Klonowa, ul. Brzozowa, ul. Przeskok, ul. Maksymiliana Kolbego 2

14.09 od godz. 9:00 do 13:00

powiat legionowski Wieliszew, ul. Mirabelki

14.09 od godz. 9:00 do 13:00 Serock, ul. Czesława Niemena od nr 7 do 17

15.09 od godz. 9:00 do 13:00 Serock, ul. Polna 48, 48A, 48B, 63, 64, 67, 67A, 67B, 69, 71, 73, 73A, ul. Przyjazna 6

16.09 od godz. 9:00 do 13:00 Wólka Radzymińska, ul. kpt. Stefana Pogonowskiego od Bohuna do Cichej, ul. Dobra, ul. Cicha, ul. Borowikowa, ul. Lotników, ul. Miła, ul. Krótka, ul. Grzybowa, ul. Wirażowa, ul. Topolowa, ul. Szkolna, ul. Leśna od Szkolnej do torów PKP

17.09 od godz. 8:00 do 12:00

Poddębie, ul. Olszankowa, ul. Słoneczna, Skrzeszew, ul. Olszankowa

17.09 od godz. 9:00 do 13:00

Skąd bierzemy informacje o wyłączeniach prądu? Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja Gdzie zgłosić brak prądu? Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu? Dostawcy energii elektrycznej często planują wyłączenia prądu z powodu: modernizacji sieci energetycznej

przyłączania nowej sieci energetycznej

konserwacji sieci transformatowej

remonty Pozostałe wyłączenia prądu Czasami może zdarzyć się tak, że brak prądu równa się awarii sieci energetycznej. Powodów może być wiele - uszkodzenia spowodowane przez człowieka, warunki pogodowe lub wybite bezpieczniki w instalacji domowej. Podajemy następujące przypadki: burza

powalone drzewo

silny wiatr

opady śniegu

szadź

kradzież przewodów przez złodzieja

wysiadanie bezpieczników

prace budowlane Co to jest prąd elektryczny? Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały i zmienny. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo. Czym się zająć, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu? gry planszowe

rozmowa z domownikami

segregowanie ubrań

porządki w szafie

sen

czytanie książek Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu? nie ma prądu w mieszkaniu - dobrze jest sprawdzić korki. Następnie warto sprawdzić, czy jest prąd na ulicy i na klatce

nie ma prądu na klatce schodowej - trzeba skontaktować się z administratorem budynku lub właścicielem

nie ma prądu w sąsiednich mieszkaniach i domach - trzeba kontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej Dobrze jest odpowiednio przygotować się na nagły brak prądu i mieć przygotowane na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwy w dostawie prądu mogą pojawić się w godzinach wieczornych.

