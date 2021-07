Gdzie nie będzie prądu w mazowieckim 1.07? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Gdzie obecnie (1.07 13:13) nie ma prądu w mazowieckim?

powiat garwoliński

Tomaszówka, Tomaszówka od Nr domu 1 do Nr domu 22, Poręba, Poręba od Nr domu 111 do Nr domu 135

1.07 od godz. 8:00 do 15:00

powiat radomski

Niemianowice, od 20 do 25

1.07 od godz. 8:00 do 14:30

Skaryszew, ul. Ignacego Krasickiego od 3 do 62

1.07 od godz. 8:00 do 14:30

Taczowskie Pieńki, Taczów, Gulin

1.07 od godz. 11:00 do 14:30

Gulin, od nr. 1 do 5d, Taczów, Taczówek od nr. 12 do 21 i od nr. 34 do 36

1.07 od godz. 11:00 do 14:30

Radom

Radom, ul. Krzewień od 22 do 47, ul. Mleczna 100, ul. Mścisława od 1 do 26, ul. Ofiar Firleja od 57 do 72

1.07 od godz. 11:30 do 14:30