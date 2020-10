Gdzie najlepiej żyje się emerytom? Oto najlepsze państwa do życia na emeryturze. Jest tu Polska? Zobacz ranking

Zobacz galerię (12 zdjęć) W którym kraju emerytom żyje się najlepiej? Zobacz ranking państw najlepszych na emeryturę! Które miejsce ma Polska? istockphoto.com Zobacz galerię (12 zdjęć)

Dla jednych emerytura to koniec problemów, a dla innych – dopiero początek. Nie jest to jednak doświadczenie emerytów z całego świata, co pokazuje nam globalny indeks emerytalny. Niedawno Natixis opublikował nowy ranking krajów, w których emerytom żyje się najlepiej. Które miejsce zajęła Polska? Choć w niektórych aspektach nasz kraj niewiele odstaje od czołówki, to jednak polscy emeryci mają czego pozazdrościć swoim kolegom z innych krajów.