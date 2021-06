Gdzie na wakacje w tym roku? "Pandemia wielokrotnie zmieniała nasze plany podróżnicze"

Jak tłumaczy nam ekspertka, niemal połowa respondentów przyznała, że trwająca pandemia ma wpływ na ich urlop, nie oznacza to jednak, że ankietowani zamierzają z niego rezygnować. - Co ciekawe, zdecydowanym faworytem wakacyjnych wypraw będą w tym roku wyjazdy krajowe, na które zdecyduje się 64 proc. naszych respondentów. 16 proc. wybierze natomiast któryś z zagranicznych kierunków, 12 proc. zostanie w tym czasie w domu, a 8 proc. ankietowanych podzieli wakacje na wyjazd w Polsce i za granicę- wylicza ekspertka.

Pandemia koronawirusa dotknęła praktycznie niemal wszystkich dziedzin życia i zdecydowanie zmieniła naszą codzienność. Dotyczy to również wakacji. - Bez wątpienia jednym z najbardziej nurtujących w kontekście wakacji pytań jest to, w jakim stopniu COVID-19 pokrzyżował nasze plany, jeśli w ogóle- tłumaczy w rozmowie z Agencją Informacyjną Polska Press Katarzyna Grzywaczewska, Payback Polska.

Okazuje się, że ponad połowa badanych (56 proc.) jako preferowany czas na urlop wskazuje miesiące letnie – lipiec i sierpień. 11 proc. ankietowanych wakacje zaplanowało na czerwiec, a 14 proc. na jesień – w tym większość we wrześniu. Zimą swoje tegoroczne plany urlopowe chciałoby zrealizować jedynie 2 proc. badanych, a 17 proc. spośród osób, które wzięły udział w ankiecie, w ogóle nie planuje w tym roku urlopu. Blisko co czwarty (22 proc.) jako główny powód wskazał brak funduszy, a 21 proc., zbyt dużą ilość pracy. Z kolei dla 15 proc. ankietowanych przeszkodą są ograniczenia w podróżowaniu będące rezultatem pandemii. Natomiast 12 proc. respondentów zrezygnowało z wakacji z powodu braku pracy.

- Podróż sfinansujemy przede wszystkim z oszczędności lub bieżących dochodów, co wskazało 80 proc. respondentów. 26 proc. badanych na ten cel przeznaczy między 501 a 1 tys zł na osobę, 20 proc. wyda w tym roku od 1001 do 1,5 tys zł, a 18 proc. – od 1501 do 2 tyszł w przeliczeniu na osobę - podsumowuje Grzywaczewska.

Osoby, które planują wypoczynek, myślą przede wszystkim o dwutygodniowym urlopie, na który wybierze się 42 proc. osób. Na krótszy, tygodniowy odpoczynek zdecyduje się co trzeci ankietowany (35 proc.).