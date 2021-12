Gdzie na długi weekend 6-9 stycznia 2022? Pomysły na city break w Polsce zimą

Krótki urlop w styczniu to dobry pomysł m.in. dlatego, że jest to okres mniejszego obłożenia w popularnych miejscowościach turystycznych. Turyści zakończyli już urlopy świąteczno-noworoczne, a nie rozpoczęli jeszcze ferii zimowych - pierwsza tura startuje w tym roku dopiero 17 stycznia.

6 stycznia przypada Uroczystość Objawienia Pańskiego, zwana świętem Trzech Króli . To dzień wolny od pracy. W 2022 r. 6 stycznia wypada w czwartek - jeśli weźmiemy jeden dzień urlopu, będziemy mogli cieszyć się czterodniowym weekendem.

Gdzie na weekend zimą w Polsce?

Zimą najbardziej popularne są wyjazdy w góry. Styczeń do idealna pora, by pojeździć na nartach czy snowboardzie i pospacerować po górskich szlakach. W naszym zestawieniu nie skupialiśmy się jednak tylko na miejscowościach górskich. Wybraliśmy dla Was też miasta i miasteczka położone w innych regionach Polski. W każdym z nich znajdziecie ciekawe atrakcje i na pewno nie będziecie się nudzić.