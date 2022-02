Gdzie jest wypadek w Krakowie 17.02.2022? Najnowsze informacje z dróg

Podsumowując dzisiejszy dzień możemy go śmiało uznać za początek sezonu wypalania traw na terenie powiatu krakowskiego. Łącznie jednostki Straży Pożarnej były dysponowane do 8 zdarzeń związanych z pożarami traw. Największy pożar miał miejsce w miejscowości Czernichów, gdzie z powodu silnego wiatru sprzyjającemu rozwojowi ognia, do działań zadysponowano zastępy OSP Czernichów, OSP Zagacie oraz OSP Kłokoczyn. Trzykrotnie, przy ulicy Karasiówka oraz Rzepakowa, interweniowali druhowie OSP Wolica, OSP Przylasek Rusiecki. Kolejny pożar miał miejsce w miejscowości Zelków, gdzie do działań zadysponowano OSP Bolechowice oraz OSP Karniowice. W pozostałych przypadkach interweniowali druhowie OSP Wola Radziszowska, OSP Facimiech, OSP Kopanka oraz OSP Słomniki.