Gdzie jest wypadek w Krakowie 14.01.2022? Najnowsze informacje z dróg

Wypadki w Krakowie i w okolicy - 14.01.2022

To będzie długie popołudnie. Szczęście w nieszczęściu pogoda dopisuje. Jak obecna sytuacja się przedstawia? Postoicie długo, bardzo długo. Światła i zwężenia w Skomielnej Białej, Klikuszowej, Nowym Targu, Naprawie skutecznie Was przytrzymają. Miejscami prędkość pieszego... Według GDDKiA 22-kilometrowy odcinek od Nowego Targu do Skomielnej Białej jedziemy grubo ponad dwie godziny... W innych miejscach jest tylko nieco lepiej, coraz większe korki na wjeździe do Krakowa. Miejscami ruchem kierują policjanci. Zdjęcia ze Skomielnej Białej, Libertowa, Klikuszowej. ---- Informujcie w komentarzach o "betonie" i proponowanych objazdach. Dobrego i bezpiecznego powrotu!

𝙋𝙤𝙙𝙨𝙪𝙢𝙤𝙬𝙖𝙣𝙞𝙚 𝙧𝙤𝙠𝙪 𝟮𝟬𝟮𝟭🚒 W całej Polsce strażacy interweniowali 579 722 razy, w tym przy 106465 pożarach, 428046 miejscowych zagrożeniach oraz 45211 fałszywych alarmach. Małopolscy strażacy w 2021 roku wyjeżdżali do zdarzeń 50 002 razy, w tym do 7 284 pożarów, 38 424 miejscowych zagrożeń oraz do 4 294 alarmów fałszywych. W porównaniu do ubiegłego roku strażacy w województwie małopolskim odnotowali wzrost liczby interwencji o 2 403. W 2020 r. odnotowano 47 599 zdarzeń, w tym 9 811 pożarów, 33 926 miejscowych zagrożeń oraz 3 862 alarmów fałszywych. Spośród pożarów w 2021 roku najwięcej stanowiły pożary: - w obiektach mieszkalnych 2 401 zdarzeń, - uprawy, trawy i nieużytki 2 200 zdarzeń, - środki transportu 684. Strażacy wyjeżdżali do zdarzeń średnio co 10 minut i 30 sekund. W wyniku pożarów życie straciło 41 osób, a rannych zostało 188. Do najczęściej występujących przyczyn zdarzeń należą: - przybory wód i opady deszczu: 6 807 zdarzeń - przeciwdziałanie Covid-19: 6 165 zdarzeń - silny wiatr: 5 444 zdarzeń - związane z emisja tlenku węgla 412 zdarzeń, w których 3 osoby straciło życie, a 130 uległo zatruciu, Najwięcej interwencji odnotowano w powiatach: - miasto Kraków i powiat krakowski - 17 809 zdarzeń, co stanowi około 35 % wszystkich interwencji w województwie małopolskim, - miasto Nowy Sącz i powiat nowosądecki - 3 973 zdarzeń, co stanowi około 8 % wszystkich interwencji w województwie małopolskim, - miasto Tarnów i powiat tarnowski - 2 755 zdarzeń, co stanowi około 5,5 % wszystkich interwencji w województwie małopolskim. Działania ratowniczo-gaśnicze realizowane były wspólnie z ochotniczymi strażami pożarnymi z terenu województwa małopolskiego, które brały udział w 29 985 interwencjach. 7 jednostek OSP z terenu województwa małopolskiego odnotowało po ponad 200 interwencji, są to: OSP Niepołomice (269), OSP Szczucin (244), OSP Modlnica (232), OSP Giebułtów (228), OSP KSRG Rzezawa (216), OSP Zabierzów (213), Ochotnicza Straż Pożarna Mogilany (205). ⚠️Aktualizacja (10.01.2022r.) dodano jednostkę OSP Giebułtów, wcześniej nieuwzględnienioną przez KW w statystykach. Opracowanie: asp. Hubert Ciepły, WR KW PSP Kraków, KG PSP. Grafika: Kraków112