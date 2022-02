Gdzie jest teraz wypadek w Krakowie? (6.02.2022). Śledzimy sytuację na drogach

Dziś, około godziny 15:40, Zespół Ratownictwa Medycznego oraz jednostki OSP, zadysponowano do zachorowania w jednym z domów w miejscowości Kamień. Ostatecznie powodem interwencji okazała się być hipoglikemia. Zadaniem jednostek ochrony przeciwpożarowej było: - udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy osobie poszkodowanej do czasu przekazania zespołowi Państwowego Ratownictwa Medycznego, - zabezpieczenie lądowania i startu śmigłowca lotniczego ZRM, - pomoc w przemieszczeniu lekarza oraz pielęgniarki Systemu wraz ze sprzętem medycznym do pacjenta oraz z powrotem. W tym celu wykorzystano samochód operacyjny Volkswagen. Zespół Ratownictwa Medycznego, po udzieleniu na miejscu mężczyźnie Medycznych Czynności Ratunkowych, powrócił do miejsca stacjonowania. Siły i Śródki: 🚁ZRM #Ratownik6 MS Kraków-Balice, OSP Rusosice; 🚒327-52 - SOp Volkswagen 🚒328-30 - GBA 1,6/18 Steyr OSP Kamień; 🚒328-46 - GBA 2,5/16 Mercedes