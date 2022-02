Gdzie jest teraz wypadek w Krakowie? (4.02.2022). Śledzimy sytuację na drogach

Podsumowanie działań Straży Pożarnej związane z skutkami silnego wiatru. W związku z silnymi porywami wiatru, jakie występowały w ostatni weekend w woj. małopolskim w dniach 29-30.01.2022 r. strażacy Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej interweniowali łącznie 651 razy. Warto podkreślić, że w dniu 30.01.2022 r. interwencji odnotowaliśmy 641. Najwięcej zdarzeń związanych z wystąpieniem tego niebezpiecznego zjawiska zanotowali strażacy z powiatu krakowskiego – 187, powiatu limanowskiego – 65, powiatu wadowickiego – 55, powiatu tarnowskiego – 53. W pozostałych powiatach liczba zdarzeń była poniżej 50. Akcję związane były przede wszystkim z usuwaniem powalonych drzew oraz konarów, które blokowały przejezdność dróg, bądź też stwarzały zagrożenie. Liczba wiatrołomów i uszkodzeń jest duża – wśród nich są także uszkodzone budynki (zarówno gospodarcze, jak i mieszkalne), linie energetyczne i telefoniczne. 89 zdarzeń związanych z uszkodzonymi częściowo dachami natomiast 2 dachy zostały całkowicie zerwane. Straż Pożarna na bieżąco pomaga mieszkańcom małopolski w usuwaniu skutków silnych porywów wiatru. Przykłady interwencji: Tymbark pow. Limanowski – o godz. 14.29 zgłoszono do podmiotu ratowniczego zerwanie poszycia dachu w szkole podstawowej. Po przybyciu na miejsce zdarzenia i wstępnym rozpoznaniu ustalono, że w wyniku silnego wiatru odrywane są blach na dachu szkoły na pow. ok 40m2. Działania JOP polegały m.in. na: – zabezpieczeniu miejsca zdarzenia – wahadłowym kierowaniu ruchem – zabezpieczeniu odrywanych arkuszy za pomocą wkrętarki i wkrętów do blachy SIŚ – 4 zastępy JOP i 15 strażaków. Miejsce zdarzenia zostało przekazane konserwatorowi szkoły. Kornatka pow. myślenicki – o godz. 8.47 zgłoszono do podmiotu ratowniczego, że wiatr przesunął blaszany garaż na drogę. Do działań zadysponowano miejscową OSP w sile 1 zastępu oraz 6 strażaków. Po przybycie na miejsce zdarzenia stwierdzono, że blaszany garaż został przewrócony i leżał częściowo na chodniku oraz na drodze. Działania JOP polegały na: – zabezpieczeniu miejsca zdarzenia – usunięcia z drogi i chodnika przy pomocy siły fizycznej strażaków – zabezpieczeniu przed ewentualnym ponownym porwaniem Miejsce zdarzenia zostało przekazane właścicielowi. Roztoka pow. tarnowski – o godz. 11:38 zgłoszono do podmiotu ratowniczego o oderwaniu fragmentu elewacji w skutek silnych porywów wiatru w budynku gospodarczym. Po przyjeździe na miejsce zdarzenie stwierdzono, że uległo oderwaniu od ściany ok 25m2 elewacji znajdującej się na budynku. Działania JOP polegały na: – zabezpieczeniu miejsca zdarzenia – ustabilizowaniu odrywającej się elewacji oraz w uzgodnieniu z właścicielem budynku za pomocą bosaków oderwano pozostałe ruchome fragmenty aby nie stwarzały zagrożenia w przypadku niekontrolowanego oderwania. Na tym działania zostały zakończone. SIŚ – 2 zastępy JOP i 11 strażaków. Miejsce zdarzenia przekazano właścicielowi. Na szczęście strażacy nie otrzymali informacji, aby ktoś w tych zdarzeniach został ranny. Niemniej jednak apelujemy, aby nie lekceważyć ostrzeżeń o silnym wietrze. Opracowanie tekstu 112malopolska.pl