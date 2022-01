Gdzie jest teraz wypadek w Krakowie? (17.01.2022). Śledzimy sytuację na drogach

"Znak wisi na włosku. Uwaga na wiatr!!! #zakopianka #uwaga. " - to najnowszy post na Facebooku dotyczący wypadków w Krakowie i okolicy, opublikowany 17.01.2022. Śledź razem z nami aktualną sytuację na drogach stolicy Małopolski.

Utrudnienia w ruchu to codzienność każdego dużego miasta. Wypadki zdarzają sie codziennie, ale niektóre potrafią skutecznie sparaliżować miasto. Sprawdź, gdzie jest teraz wypadek w Krakowie i jeśli tylko możesz, omiń tę trasę.

Wypadki na drogach w Krakowie i w okolicy - 17.01.2022

Krzeszowice, plac targowy - przekazanie pacjenta pomiędzy Zespołami Ratownictwa Medycznego K01-138🚑 🤝🚁 #Ratownik6. Chwilę wcześniej, zespoły K01-032 i K01-138, udzieliły Medycznych Czynności Ratunkowych w krzeszowickiej przychodni, pacjentowi do której trafił w stanie nagłego zachorowania. Zabezpieczenie lądowania i startu śmigłowca załogi HEMS wykonały zastępy🚒 OSP Krzeszowice oraz 🚒 OSP Czatkowice. 👌💪

#OBECNIE Misja Ratownika 6 do miejscowości Krzeszowice. Na lądowisku gminnym naziemny K01-138 przekazuje pacjenta załodze HEMS. Do zabezpieczenia lądowania zadysponowano OSP.

#AKTUALNIE Pożar samochodu osobowego w miejscowości Kryspinów. Na miejsce zadysponowano zastępy JRG3, OSP Kryspinów, OSP Liszki oraz Policję. Po dojeździe pierwszych zastępów, samochód cały objęty był ogniem. W wyniku zdarzenia nikt nie został poszkodowany.

Kolizja z udziałem samochodu osobowego na "Zakopiance" DK7 w kierunku Krakowa. Brak osób poszkodowanych. SIS OSP Mogilany JRG 2 Kraków Policja

386km autostrady A4, w kierunku Katowic - samochód osobowy marki Peugeot wypadł z jezdni i uderzył w pobliski drzewostan. Pojazdem podróżował wyłącznie kierowca, który uwięziony został w pojeździe. Druhowie OSP Tenczynek oraz OSP Krzeszowice przy użyciu narzędzi hydraulicznych wykonali dostęp do poszkodowanego, a następnie przekazali go zespołowi PRM. Na miejsce wysłano również załogę HEMS, którą ostatecznie z powodu złych warunków atmosferycznych odwołano. ZRM, po udzieleniu medycznych czynności ratunkowych, przetransportował pacjenta do szpitala. Siły i Śródki: KAP Kraków OSP Tenczynek OSP Krzeszowice ZRM K01-022 MS Kryspinów JRG-3 PSP Kraków OSP Rudno ZRM #Ratownik6 MS Kraków-Balice

Nocna służba LSR-G. 🧑‍🚒🚒 Ubiegłej nocy, strażacy II zmiany służbowej Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej Kraków Airport podjęli dwie interwencje. Pierwsze zdarzenie dotyczyło pożaru samochodu osobowego, do którego doszło przed terminalem na ul. kapitana Mieczysława Medweckiego w Balicach. W działaniach udział brały dwa zastępy; 336-51 - SLRr Nissana Navara 360-60 - GBARt 2/20 Mercedes Atego. O poranku, z dyspozycji Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie, zastępy SLRr Nissan 336-51 oraz SCRt Scania 336-57, udały się na 400km A4, gdzie przed Punktem Poboru Opłat, doszło do zderzenia 3 pojazdów - osobowego, dostawczego oraz ciągnika siodłowego z naczepą. Na miejscu współdziałano z PSP, OSP, PRM oraz Policją. Zdarzenie zakwalifikowano jako kolizja. This is a re-share of a post

Uwaga!

W miejscowości Milocice, służby odebrały zgłoszenie o uwięzionym mężczyźnie, który wpadł do wykopu. Tuż po godzinie 10:00 jednostki ratownicze udały się do miejscowości Milocice, gmina Słomniki, podczas prowadzonych prac ziemnych, starszy mężczyzna wpadł do głębokiego na ponad 2 metry wykopu. Ewakuowany przy pomocy przybyłych na miejsce służb, został przekazany z urazem kończyn dolnych naziemnemu ZRM. SIS OSP MIŁOCICE OSP SŁOMNIKI POLICJA ZRM

➡️Podsumowanie działalności Ośrodka Szkolenia KW PSP w Krakowie w 2021r.🚒 Ośrodek Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie pomimo trudności związanych z organizacją szkoleń jakie spowodowały obostrzenia pandemiczne przeprowadził w 2021 roku szereg szkoleń z zakresu podstawowego, specjalistycznego oraz w ramach doskonalenia zawodowego w formie stacjonarnej oraz z wykorzystaniem systemu wideokonferencyjnego i platformy e-learningowej. 👉W 2021r. zrealizowane zostały następujące: szkolenia, warsztaty tematyczne oraz zgrupowania kondycyjno-szkoleniowe: ⦁ 3 szkolenia doskonalące z zakresu ewakuacji z kolei linowych - 36 strażaków OSP, ⦁ 2 kurs UDT – Napełnianie zbiorników ciśnieniowych – 40 strażaków PSP, ⦁ 2 kursy z zakresu obsługi podestów ruchomych przejezdnych – 42 strażaków PSP, ⦁ 2 szkolenia specjalistyczne ratowników wyskościowych KSRG - 21 strażaków PSP, ⦁ 2 szkolenia w zakresie hakowego – sygnalisty – 38 strażaków PSP, ⦁ 2 szkolenia doskonalące z ratownictwa wysokościowego realizowanego przez ksrg w zakresie podstawowym – 17 strażaków OSP, ⦁ 1 szkolenie młodszych ratowników wysokościowych KSRG – 12 strażaków OSP, ⦁ 1 szkolenie z ratownictwa technicznego realizowanego przez ksrg w zakresie podstawowym – 16 strażaków PSP, ⦁ 4 szkolenia metodyczne z ratownictwa wysokościowego realizowanego przez ksrg w zakresie podstawowym dla instruktorów szkół PSP i ośrodków szkolenia KW PSP – 47 strażaków PSP, ⦁ 1 szkolenie podsumowujące cykl doskonalenia zawodowego dowódców jednostek ratowniczo-gaśniczych – 17 strażaków PSP, ⦁ 1 szkolenie dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych w ruchu drogowym – 20 strażaków PSP, ⦁ 1 kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy KPP – 4 strażaków PSP, ⦁ 19 egzaminów potwierdzających posiadanie tytułu ratownika KPPE – 441 strażaków PSP, ⦁ 1 szkolenie z reagowania na zdarzenia radiacyjne – 21 strażaków PSP, ⦁ 5 szkoleń specjalistycznych kierowców-operatorów samochodów z drabiną mechaniczną – 61 strażaków PSP oraz 9 strażaków OSP, ⦁ 1 warsztaty z ratownictwa medycznego – 95 strażaków PSP, ⦁ 4 zgrupowanie kondycyjno - szkoleniowe dla SGRWN Małopolska – 83 strażaków PSP, ⦁ 2 warsztaty tematyczne dla SGRWN – 38 strażaków PSP, ⦁ 1 warsztaty tematyczne SGRT – 50 strażaków PSP, ⦁ 1 warsztaty tematyczne SGPRT – 30 strażaków OSP, ⦁ 2 szkolenia z obsługi wózków widłowych jezdniowych – 10 strażaków PSP, ⦁ 1 szkolenie konserwatorów wózków widłowych – 4 strażaków PSP 👉33 przedsięwzięcia z zakresu psychoedukacji – 333 strażaków PSP: ⦁ 18 szkoleń doskonalących dla funkcjonariuszy pełniących służbę w podziale bojowym PSP - udzielanie wsparcia psychicznego na miejscu zdarzenia – 192 strażaków PSP, ⦁ 15 szkoleń - Alkohol, a środowisko pracy – 141 strażaków PSP 👉68 szkoleń z zakresu współpracy załogami LPR – 1200 strażaków PSP i OSP: ⦁ 20 szkoleń doskonalących dla strażaków KSRG z zakresu współdziałania z SPZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe (część teoretyczna) – 230 OSP, ⦁ 43 szkolenia doskonalące dla strażaków KSRG z zakresu współdziałania z SPZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe – 195 PSP, 693 OSP (e-learning), ⦁ 5 szkolenia doskonalące dla strażaków spoza KSRG z zakresu współdziałania z SPZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe – 109 OSP (e-learning). Szkolenie w zakresie przygotowania funkcjonariuszy Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych do działań ratowniczych związanych z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2. Przedmiotowe działanie zrealizowane zostało we współpracy z Wydziałem Zamówień Publicznych oraz Komendą Miejską PSP w Krakowie w ramach projektu pn. "Zwiększenie skuteczności reagowania ukraińskich służb ratowniczych na sytuacje kryzysowe - etap IV" finansowanego ze środków programu Polska Pomoc Rozwojowa. 👉W 2021r. przeprowadzono 206 testów w komorze dymowej dla 473 strażaków PSP oraz dla 2251 strażaków OSP. W roku 2021r. łącznie zrealizowano przez komendy powiatowe/miejskie PSP woj. małopolskiego pod nadzorem Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP 132 szkolenia dla członków OSP, podczas których przeszkolono 3085 druhów: ⦁ 76 szkoleń podstawowych strażaków ratowników OSP dla 2026 strażaków OSP, ⦁ 10 szkoleń kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP dla 246 strażaków OSP, ⦁ 5 szkoleń z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP dla 105 strażaków OSP ⦁ 31 szkoleń kierujących działaniem ratowniczym OSP dla 549 strażaków OSP, ⦁ 10 szkolenia naczelników OSP dla 159 strażaków OSP, W 2021r. w woj. małopolskim zostało wdrożone szkolenie e-learningowe w zakresie części teoretycznej szkolenia podstawowego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych, którego celem było usprawnienie organizacji szkoleń dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z woj. małopolskiego w oparciu o technologię e-learningu. W styczniu 2021r. przeprowadzone zostało również szkolenie z procesów dopuszczenia wyrobów do stosowania w ochronie przeciwpożarowej oraz wydawania opinii technicznych dla używanych pojazdów pożarniczych (truncated)

