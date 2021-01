Gdzie jest polskie złoto? W sekrecie przewieziono je z Londynu do Polski i schowano w dwóch skarbcach

W październiku niebieskie ciężarówki „złapano” na ulicach Poznania. Wtedy nikt nie informował o tym, co znajduje się w środku, ale z czasem wyszło na jaw, że to polskie złoto, które Narodowy Bank Polski obiecał sprowadzić do kraju. Podobne konwoje z bankowozami przemierzały także ulice Warszawy. W sumie – według aktualnej wartości kruszcu - było w nich aż 18 miliardów złotych.

Operacja trwała od września do listopada. Przez ten czas do Polski trafiło osiem transportów, w każdym po tysiąc sztab o masie około 12,5 kg. - Narodowy Bank Polski sprowadził z Bank of England sto ton złota. Operacja ta była niezwykle skomplikowana. W powojennej historii Polski nie było transportu o tak ogromnej wartości. Z tego co wiem, po 1945 roku to drugi na świecie transport o takiej wartości przeprowadzony przez bank centralny – zapewnia nas Barbara Jaroszek z Narodowego Banku Polskiego.