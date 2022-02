„Gdzie jest Olaf Scholz?” – pytają Niemcy. Notowania nowego kanclerza spadają

Dw.com odnotowuje, że „socjaldemokratyczny kanclerz pozostaje w cieniu albo zajmuje mało widoczne stanowisko”.

Sekretarz generalny SPD Kevin Kühnert bronił Scholza przed oskarżeniem o bierność. – W wysoce wybuchowym kryzysie kanclerz był przy stole negocjacyjnym, a nie przed pierwszą kamerą – mówi.

Scholz usprawiedliwiał się podobnie w wywiadzie dla ZDF. – Chodzi o skoordynowaną politykę, która ma tu miejsce w odniesieniu do Unii Europejskiej i NATO. Ale chodzi też o to, aby możliwe było podejmowanie dobrze przygotowanych decyzji. A to jest możliwe tylko przy ciężkiej pracy – powiedział.

– Dla Scholza przywództwo nie oznacza codziennego stawania przed kamerami, ale sprytne rozwiązywanie problemów w tle. Zgodnie z tym mottem Olaf Scholz rządził również jako pierwszy burmistrz Hamburga – mówi Lars Haider, redaktor naczelny „Hamburger Abendblatt” i autor biografii Scholza. – Olaf Scholz twierdzi, że wyjaśnia i ogłasza rzeczy, kiedy są one podejmowane. Oznacza to, że dużo pracuje i mówi tylko wtedy, gdy ta praca zostanie zakończona – dodaje. Według Larsa Haidera, Scholz ustanowił złotą zasadę dla siebie i swoich pracowników w Hamburgu: „Nigdy nie jesteśmy histeryczni i nigdy się nie obrażamy!”. Haider podejrzewa, że kanclerz nie chce dolewać oliwy do ognia nawet w czasie kryzysu ukraińskiego.