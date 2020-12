Gdzie jest najwięcej ukrytych ofiar koronawirusa? Tutaj liczba zgonów wzrosła najbardziej

„Dziennik Gazeta Prawna” ujawnił statystyki NFZ, z których wynika, że w listopadzie z powodów innych niż zakażenie koronawirusem zmarło w Polsce niemal 70 proc. więcej osób niż w tym samym miesiącu rok wcześniej.

Zwiększona liczba zgonów w stosunku do ubiegłego roku to efekt koronawirusa, ale nie chodzi tylko o osoby zakażone. Z powodu epidemii utrudniony stał się bowiem dostęp do opieki zdrowotnej: masowo były odwoływane planowe zabiegi w szpitalach, a wiele osób, by nie ryzykować zakażenia, decydowało się na przełożenie w czasie leczenia. To właśnie ukryte ofiary koronawirusa – pisze Onet. Potwierdzają to dane dotyczące diagnostyki – tylko w województwie śląskim do końca listopada wykonano o kilka, kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt tysięcy mniej niż w ubiegłym roku badań takich jak koronarografia, mammografia czy gastroskopia.

Źródło: Onet