Gdzie jest burza teraz 12.07? Ostrzeżenia IMGW! Aktualna mapa i radar burzowy na żywo - lipiec 2021: Warszawa, Mazowsze... Prognoza pogody

Prognoza burzowa IMGW na 12 lipca 2021

Ważność: od godz. 09:00 dnia 12.07.2021 do godz. 20:00 dnia 12.07.2021

Jak zapowiada IMGW, dziś niemal w całym kraju możliwe będą burze, choć najbardziej aktywne wystąpią po południu w pasie od Pomorza przez centrum po Małopolskę. Na przeważającym obszarze burzom mogą towarzyszyć opady deszczu do 40 mm, porywy wiatru do 85 km/h i grad, jedynie w pasie z najsilniejszymi burzami lokalnie może nastąpić kumulacja opadów przekraczająca 60 mm i porywy wiatru 90-95 km/h.