Gdzie jest burza teraz 11.07? Ostrzeżenia IMGW! Aktualna mapa i radar burzowy na żywo - lipiec 2021: Warszawa, Mazowsze... Prognoza pogody

Rozwój burz możliwy będzie na wschodzie, południu i południowym zachodzie kraju. W czasie burz może spaść do 20-30 mm deszczu, a porywy wiatru mogą punktowo osiągać do 80 km/h. Możliwy jest również grad.

Powietrze na zaznaczonym obszarze będzie dość zasobne w wilgoć (TPW 30-40 mm, współczynnik zmieszania w dolnej troposferze do 13-14 g/kg) oraz umiarkowanie niestabilne (LI nawet do -7K, pionowy gradient termiczny w warstwie 850-500 hPa około 0,6-0,7°C/100 m). Przełoży się to na zasoby energii dla konwekcji sięgające 1000-1500 J/kg, a na południowym wschodzie punktowo nawet 2000-2500 J/kg). Warunki kinematyczne będą na ogół słabe (SHEAR w warstwie 0-6 km około 5 m/s, lokalnie do 10 m/s).