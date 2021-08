Gdzie jest burza? Sprawdź, gdzie mogą wystąpić burze jutro (środa, 18.08). Aktualna mapa burzowa dla województwa mazowieckiego

Błagała Messiego, by odblokował ją na Instagramie. Teraz zaczęła dla niego kibicować PSG

Jest osoba w Brazylii, która nie była smutna po niedawnej porażce Canarinhos z Argentyną w finale Copa America, a przenosiny Lionela Messiego do Paris Saint-Germain obeszły ją o tyle, że zmieniła wizerunek na Instagramie. Nieznacznie, bo po prostu zamiast w koszulkach Barcelony publikuje teraz swoje zdjęcia w stroju ekipy z Paryża. Obiekt westchnień pozostał ten sam. To Suzy Cortez - może co prawda trochę dziwić fakt, że brazylijska modelka toples i zdobywczyni korony prestiżowego w tym kraju konkursu "Miss BumBum" jest fanką piłkarza z innego kraju, ale miłość ponoć nie wybiera. Bardzo namiętna, bo kilka lat temu niemal błagała publicznie Messiego, by ten przestał blokować ją na Instagramie. Argentyńczyk miał ponoć dość (a jego żona z pewnością), bo zasypywała go swoimi nie do końca ubranymi zdjęciami. Przynajmniej oficjalnie... [Zobacz kolejne zdjęcia. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE]