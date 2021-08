Gdzie jest burza? Sprawdź, gdzie mogą wystąpić burze jutro (środa, 04.08). Aktualna mapa burzowa dla województwa mazowieckiego

NOWE Tokio 2020. Tadeusz Michalik: Trenuję zapasy od 20 lat. Walka o medal olimpijski była wisienką na torcie [ROZMOWA]

Jeszcze to do mnie nie dotarło. Trenuję zapasy od 20 lat, ta walka była dla mnie przyjemnością, wisienką na torcie. Pocieszę się medalem, a później zacznę przygotowania do igrzysk w Paryżu - podkreśla Tadeusz Michalik. Zapaśnik Sobieskiego Poznań we wtorek pokonał Węgra Aleksa Gergo Szoke w walce o brązowy medal igrzysk olimpijskich w Tokio.