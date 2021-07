Gdzie jest burza? Mapa burzowa dla województwa mazowieckiego. Sprawdź, gdzie jutro mogą pojawić się burze (wtorek, 20.07)

Brat zakonnicy wykorzystywał chłopców? Oskarżenie o molestowanie w domu dziecka w Szamotułach. "Kazał doprowadzać siebie do orgazmów"

Mając 5 lat trafił do domu dziecka w Szamotułach. Dziś jako dorosły już mężczyzna, zdecydował się opowiedzieć o dramacie, jaki miał tam przeżyć. - Byłem molestowany przez brata zakonnicy. Dotykał mnie, wkładał język do buzi. Kazał mi się obnażać i doprowadzać go do orgazmów – wspomina były wychowanek.