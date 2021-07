Gdzie jest burza 9.07? Aktualna mapa i radar burzowy online - lipiec 2021: Warszawa, Mazowsze... Prognoza pogody, ostrzeżenia IMGW

Analiza warunków burzowych dla Polski. Ważność: 9 lipca 2021 od 8:00 do 20:00

Dziś burze możliwe będą niemal w całym kraju - podaje IMGW. Najbardziej intensywnych zjawisk podczas burz należy spodziewać się w pasie od Opolszczyzny i zachodu Podkarpacia po Żuławy oraz Warmię i Mazury. Burzom towarzyszyć mają opady deszczu do 50 mm, punktowo do 70 mm, porywy wiatru do około 100 km/h oraz lokalnie grad do około 3-5 cm średnicy.