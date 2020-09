Gdzie jest burza 6.09? Aktualna mapa i radar burzowy online: Warszawa, Mazowsze... Prognoza pogody, ostrzeżenia IMGW - wrzesień 2020

Gdzie jest burza teraz w Polsce? Czy najbliższe dni mogą przynieść opady deszczu i burze? Oto ostrzeżenia IMGW, radar i prognoza pogody na 6.09. Zobacz, jak wygląda aktualna mapa burzowa dla Polski na wrzesień 2020!

Prognoza burzowa IMGW na 6 września W sobotę na południowym wschodzie kraju burze z opadami deszczu do 20 mm i porywami wiatru około 70 mm, możliwy grad. Na północy kraju burze z opadami do 10-15 mm, porywami wiatru około 60 km/h, na wybrzeżu do 70 km/h, możliwa krupa lodowa.

W nocy burze możliwe na północy kraju, zwłaszcza w strefie nadmorskiej z opadami deszczu około 10-15 mm, oraz porywami wiatru do 70 km/h. Niewykluczone również opady krupy lodowej. Na południowym wschodzie kraju głównie opady deszczu z lokalnymi burzami. Tutaj w burzach opady do około 20-30 mm, oraz porywy wiatru do 60 km/h, lokalnie 70 km/h.

Prognoza burzowa IMGW na 7 września W niedzielę burze na północy kraju, z opadami deszczu do 15 mm, porywami wiatru do 60 km/h, lokalnie do 70 km/h. Możliwa krupa śnieżna bądź lodowa.

Gdzie jest burza? Ostrzeżenia IMGW - sierpień 2020 IMGW wydało ostrzeżenia dotyczące możliwości wystąpienia silnego deszczu z burzami dla województw podkarpackiego i małopolskiego, a także niektórych powiatów świętokrzyskiego i śląskiego. Szczegółowe, najbardziej aktualne komunikaty IMGW można znaleźć na stronie meteo.imgw.pl

Mapa ostrzeżeń na podstawie komunikatów IMGW Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW. Legenda: Kolor pomarańczowy (ostrzeżenie 2. stopnia): Przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych. Kolor żółty (ostrzeżenie 1. stopnia): Przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Gdzie jest burza? Prognoza pogody TVN Meteo (od 5.09 do 9.09)

TVN Gdzie jest teraz burza? Interaktywna mapa burzowa dla Polski Sytuację burzową można śledzić na bieżąco w internecie dzięki interaktywnym mapom. Poniżej mapa burzowa dla Polski, mapa burzowa dla Warszawy i mapa burzowa dla Europy z serwisu windy.com Aktualizowany radar burzowy publikują także m.in. serwisy burze.dzis.net i lowcyburz.pl Śledzenie wyładowań na żywo w czasie rzeczywistym umożliwia serwis lightningmaps.org/blitzortung/