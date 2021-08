Gdzie jest burza 4.08? Ostrzeżenia IMGW NA ŻYWO! Aktualna mapa i radar burzowy - sierpień 2021: Warszawa, Mazowsze... Prognoza pogody

W środę 4 sierpnia w wielu rejonach Polski należy spodziewać się przelotnych opadów deszczu i burz. Będą one występować przede wszystkim w Wielkopolsce, na Kujawach, Mazurach i Mazowszu. Pogoda będzie dużo łaskawsza dla osób przebywających nad morzem. Tam padać nie powinno, będzie za to świecić słońce.

Burze dziś wystąpią miejscami w całym kraju, mogą im towarzyszyć opadu deszczu do 15 mm i porywy wiatru do 65 km/h. Na wschodzie burze będą silniejsze: opady deszczu do 30 mm, porywy wiatru do 70-75 km/h. Lokalnie możliwy grad.