Gdzie jest burza 28.07? Ostrzeżenia IMGW NA ŻYWO! Aktualna mapa i radar burzowy - lipiec 2021: Warszawa, Mazowsze... Prognoza pogody

Prognoza burzowa IMGW na 28 lipca 2021 (od godz. 8.00 do 20.00)

IMGW podaje, że burze możliwe będą dzisiaj w całym kraju. Mogą im towarzyszyć silne ulewy do około 30-40 mm, bardzo silne porywy wiatru do 90 km/h, punktowo do 100 km/h oraz grad.