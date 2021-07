Gdzie jest burza 26.07? Ostrzeżenia IMGW NA ŻYWO! Aktualna mapa i radar burzowy - lipiec 2021: Warszawa, Mazowsze... Prognoza pogody

Głównym zagrożeniem związanym z dzisiejszymi burzami będą opady do 30 mm, miejscami 40 mm, a nad centralną częścią kraju, przy większej kumulacji opadów nawet punktowo 60 mm. Możliwe będą również porywy wiatru do 80 km/h oraz grad do 3 cm. Największe ryzyko burz wystąpi po wschodniej i południowej stronie ośrodka niżu w środkowej troposferze, czyli głównie w centrum i we wschodniej połowie kraju. Choć oczywiście wilgotne i niestabilne powietrze obejmujące również pozostałe obszary, będzie także środowiskiem dobrym do formowania się lokalnych, jednak nieco słabszych burz. Burze będą formowały się już przed południem, ale największa ich liczba wystąpi po południu - czytamy w komunikacie.