Gdzie jest burza 24.06? Aktualna mapa i radar burzowy online - czerwiec 2021: Warszawa, Mazowsze... Prognoza pogody, ostrzeżenia IMGW

Burze. Od rana intensywne opady

Od samego rana burze dają się we znaki mieszkańcom Opolszczyzny. W pierwszej połowie dnia burz muszą spodziewać się mieszkańcy Mazowsza, Lubelszczyzny, Kujaw i Dolnego Śląska. Nie będą to jednak długie burze, potrwają godzinę, maksymalnie do półtorej. Będzie krótko, ale intensywnie. Opady deszczu mogą wynieść nawet 50mm, a wiatr będzie wiał z mocą do 90 km/h. Lokalnie mogą wystąpić nawet opady gradu. Po południu najintensywniejsze opady wystąpią na południowym wschodzie kraju.