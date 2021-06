Gdzie jest burza 23.06? Aktualna mapa i radar burzowy online - czerwiec 2021: Warszawa, Mazowsze... Prognoza pogody, ostrzeżenia IMGW

Dziś burze będą występować głównie we wschodniej połowie kraju. Miejscami będą związane z nimi opady deszczu około 40 mm, porywy wiatru do 90 km/h oraz duży grad - podaje IMGW.

Dziś we wschodniej połowie kraju, ze względu na bardzo duże zasoby wilgoci (TPW 30-45 mm, stosunek zmieszania w warstwie przyziemnej 12-15 g/kg), dużym zagrożeniem będą intensywne opady deszczu, a inicjacja konwekcji nie będzie utrudniona. Pierwsze burze mogą rozwinąć się już przed południem, ale najsilniejsze zjawiska wystąpią po południu i wieczorem.

Umiarkowana i silna niestabilność, w połączeniu z dużymi zasobami wilgoci przełoży się na zasoby energii CAPE do 1500-2500 J/kg, a miejscami nawet 3000 J/kg. Warunki kinematyczne nie będą wyjątkowo korzystne, ale wartości SHEAR do 6 km punktowo sięgające 15 m/s, wystarczą do tworzenia się burz wielokomórkowych, a następnie możliwe jest powstanie mezoskalowych systemów konwekcyjnych.

Z burzami będą związane opady deszczu (okresami o bardzo silnym natężeniu) do 30 mm, a miejscami do około 40 mm oraz z porywami do 70 km/h punktowo do 90 km/h. Będzie także padał grad, również duży do 3-5 cm średnicy. Burze będą przemieszczać się równolegle do linii przepływu co może skutkować kumulowaniem się opadów, sumy opadów mogą sięgać powyżej 40 mm.