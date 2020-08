Gdzie jest burza 22.08? Aktualna mapa i radar burz online: Warszawa, Mazowsze... Prognoza pogody, ostrzeżenia IMGW - sierpień 2020

Prognoza burzowa IMGW na 22 sierpnia

Burze są możliwe za zachód od linii Suwałki-Siedlce-Katowice, z ograniczonym prawdopodobieństwem w samej strefie frontu. Najsilniejsze burze są prognozowane na godziny popołudniowe i wieczorne w pasie od województwa warmińsko-mazurskiego, przez mazowieckie, łódzkie po śląskie i opolskie. Burzom tym mogą towarzyszyć intensywne opady deszczu do 40 mm, lokalnie do 50 mm, grad do 3-4 cm średnicy i porywy wiatru do 90 km/h, lokalnie do 100 km/h. Na północnym zachodzie głównym zagrożeniem mogą być lokalne silne porywy wiatru do 80-90 km/h, a opady deszczu też punktowo mogą sięgnąć około 30 mm.