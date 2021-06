Gdzie jest burza 21.06? Aktualna mapa i radar burzowy online - czerwiec 2021: Warszawa, Mazowsze... Prognoza pogody, ostrzeżenia IMGW

Prognoza burzowa IMGW na 21 czerwca 2021

Burze możliwe są na południu i zachodzie, ale zdecydowanie groźniejsze będą te na zachodzie kraju‼ Prognozowane są tam intensywne opady deszczu (punktowo nawet 40-50 mm) oraz silne porywy wiatru (do 90 km/h, a miejscami do 100-110 km/h). Burze będą miały także potencjał do generowania dużego gradu.