Gdzie jest burza 2.07? Aktualna mapa i radar burzowy online - lipiec 2021: Warszawa, Mazowsze... Prognoza pogody, ostrzeżenia IMGW

Jak czytamy w komunikacie IMGW, obecność górnego niżu nad północną i północno-wschodnią Polską wpłynie miejscami na nieco podwyższone warunki kinematyczne (DLS 0-6 km do 15 m/s). W tych warunkach można spodziewać się wystąpienia burz, którym mogą towarzyszyć ulewy do 40 mm, porywy wiatru do 80 km/h i lokalnie także grad. Burze mogą być wbudowane w strefy opadów wielkoskalowych przez co całkowita suma w wyniku kumulacji opadów może miejscami wynieść około 50 mm.